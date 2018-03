Kalas: Klidně ať mě Suárez kousne, je mi to jedno

Obránce Tomáš Kalas při debutu v Premier League v dresu Chelsea v dubnu 2014 dokázal ubránit útočníka Liverpoolu Luise Suáreze a přispět k výhře "Blues" 2:0. V pátek se může s hvězdným kanonýrem potkat znovu, tentokrát na přípravném turnaji čtyř zemí v Číně, kde fotbalová reprezentace odehraje úvodní zápas proti Uruguayi. Kalas je připraven i na to, kdyby se Suárez vrátil ke starým excesům a opět na hřišti začal kousat protihráče.

"Myslím, že Suárez je zkušenější, než byl tehdy. Hlavně byl v takové fázi, kdy se rád rval, měl tam kousance a takové věci. To ho vyřazovalo na pár zápasů. Teď hraje prakticky každý zápas a skoro v každém dává góly," řekl novinářům v Nan-ningu Kalas.

Nynější kanonýr Barcelony během dřívějších let své kariéry několikrát pokousal spoluhráče. Zřejmě nejznámější je jeho incident ze světového šampionátu v roce 2014, kdy kousl Itala Giorgia Chielliniho. "Ať si Suárez klidně kousne, mně je to celkem jedno. Jen doufám, že to pak rozhodčí uvidí a bude o hráče míň," prohlásil Kalas.

Je jedním z mála českých hráčů, kteří už proti uruguayskému kontroverznímu útočníkovi hráli. Suárez tehdy působil ještě v Liverpoolu. "Já do poslední chvíle nevěděl, že budu hrát. V týmu jako Chelsea se nepřipravuje na jednoho jednotlivého hráče. Tam se předpokládá, že ten samotný hráč v obraně se vyrovná tomu útočníkovi. Takže jsme se na něj nijak speciálně nepřipravovali," uvedl Kalas.

"Vybavuji si jeden faul, kdy jsem do něj vletěl. On jen naznačil, že půjde doprava, a šel doleva. Tak jsem ho sestřelil. To je jediné, co si pamatuji," dodal čtyřiadvacetiletý obránce.

Český tým podle něj bude muset proti Uruguayi bránit Suáreze ve více lidech. "Samozřejmě není tak technicky výjimečný jako třeba Messi, ale tou bojovností, zarputilostí, tím, jak vám jde do těla a jak dokáže najít balon ve vápně, to ano," řekl Kalas.

"Pokud budeme hrát kolektivně, do defenzivy minimálně v devíti lidech, tak myslím, že bude jednodušší si s tím poradit. Než kdybychom hráli jeden na jednoho. Bránění v jednom možná nebude stačit," dodal.