Lvíčata čeká proti Řecku klíčový zápas o naději na postup

Česká fotbalová reprezentace do 21 let v pondělí nastoupí v kvalifikaci mistrovství Evropy proti favorizovanému Řecku. Výběr trenéra Vítězslava Lavičky potřebuje v Jablonci nad vedoucím týmem skupiny pokud možno zvítězit, aby udržel naději na postup.

Českému týmu patří s 13 body v tabulce třetí místo. Druhé Chorvatsko má na kontě o tři víc a Řekové, kteří v sedmi kolech ještě neprohráli, vedou skupinu s 19 body. Na šampionát přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž.

Řecko v dosavadním průběhu kvalifikace ztratilo body jen remízou s Chorvatskem a navíc se může pochlubit skóre 22:2. "Řekové jsou hodně silově vybavení. Jsou to hráči, kteří všichni hrají v prvních ligách, a posílili se i o několik hráčů, kteří už byli v nominaci áčka," uvedl na webu FAČR útočník Matěj Pulkrab.

Český výběr v kvalifikaci doma ještě neprohrál (dvě výhry, remíza), zatímco Řekové venku všechno vyhráli a navíc na hřištích soupeřů ještě neinkasovali. Jednadvacítka má navíc soupeři co vracet, protože první zápas s Řeckem prohrála 0:3. "Oni dokázali využít našich chyb, dali góly skoro ze všeho. Nemyslím, že byl ve hře takový rozdíl," dodal Pulkrab.

Podle útočníka Sparty však Češi můžou soupeře zaskočit stejně jako Chorvaty, které po předchozím debaklu 1:5 porazili 2:1. "Naše reprezentace vždy dosahovaly úspěchu, když hrály dobře jako tým. Až pak vynikne i dobrá hra jednotlivců. Takto k utkání přistupujeme i tady," uvedl Pulkrab.

"Ukázal nám to jarní zápas s Chorvatskem. Oni měli v týmu hráče z předních evropských lig, byli snad na všech postech silnější než my, ale byli jsme hrozně namotivovaní, hráli jsme srdcem a o gól jsme vyhráli," přidal Pulkrab.

Výhra by navíc českému týmu mohla pomoci v boji o postup, který si zkomplikoval remízou s Běloruskem. "S Chorvatskem to máme jedna jedna na vyhrané zápasy a s Řeky máme teď odvetu před sebou, takže se to dá srovnat," uvedl útočník. "Jenže konkurenti s Běloruskem neztratili a proto nemáme hru o postup ve vlastních rukách," dodal Pulkrab.