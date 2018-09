Neymar dostal kartu za filmování. Po utkání se opřel do sudího

Nedá si pokoj. Brazilský útočník Neymar se v přátelském utkání proti Ekvádoru opět proletěl vzduchem. Penaltu si ale nevymodlil, rozhodčí mu naopak nekompromisně ukázal žlutou kartu. Hvězdný plejer po utkání sudího tvrdě zkritizoval. Prohlásil, že by trestání jeho pádů mělo skončit.

Brazilský klenot Neymar předvedl v přátelském duelu proti Ekvádoru fantastický výkon. Nový kapitán Titeho výběru proměnil po faulu na nováčka Richarlisona pokutový kop, následně si připsal ještě tři asistence.

A jak už u Neymara bývá zvykem, neodpustil si ani tentokrát teatrální kousky. Minutu před koncem první půle dostal zálusk na další branku, a tak se rozhodl skočit si pro druhý pokutový kop v zápase. Jakmile si obhodil obránce Bryana Tamacasa, okamžitě upadl na trávník. Rozhodčí Marrufo však správně odhalil, že hvězda francouzského PSG simulovala, a úsměvem na rtech jí udělil žlutou kartu.

Neymara však trest pořádně vytočil. "Už opravdu nevím, jak mám dále s touto reputací žít. Neumím se k tomu postavit. Mělo by to konečně skončit," řekl v pozápasovém rozhovoru.

Marrufo prý k němu nemá žádnou úctu. "Jestli nechce nařídit penaltu, nevidím v tom žádný problém. Ale když ukáže žlutou kartu? To opravdu nebylo nutné. Není tam vůbec žádný respekt, a to nejen vůči mně, ale i všem mým spoluhráčům," pokračoval.

"Hrát se žlutou kartou je dost zrádné. Marrufo přišel řídit zápas brazilské reprezentace, což by mělo být pro každého arbitra velkou událostí. On ale udělal tohle. Nemyslím si, že to bylo korektní," uzavřel odchovanec Santosu.