O Matouškovi uvažoval i Jarolím, ale nakonec pomůže Lvíčatům

Do dvacetičlenné nominace české fotbalové reprezentace do 21 let na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v San Marinu a proti Řecku se dostali i dva nováčci z Příbrami záložníci Jan Matoušek a Roman Květ. O prvním z nich dokonce uvažoval i trenér národního A-týmu Karel Jarolím, dvacetiletý talent ale nakonec pomůže "Lvíčatům".

"Výkony Honzy Matouška byly na začátku sezony hodně výrazné. Nepopírám, že jsme tuto otázku probírali s koučem A-týmu Karlem Jarolímem a jeho trenérskými kolegy v souvislosti s jeho případným nominováním do áčka," řekl na tiskové konferenci kouč jednadvacítky Vítězslav Lavička.

"Ale zatím je závěr takový, že Honza půjde k nám do jednadvacítky a budou to postupné kroky. Věřím, že v jednadvacítce ukáže, že je dobrý hráč, a přenese si dobrou formu, kterou prokazuje v Příbrami," doplnil.

Matoušek v minulé sezoně pomohl Příbrami k návratu do nejvyšší soutěže a byl vyhlášen nejlepším hráčem druhé ligy. Dobrou formu si udržel i mezi elitou - v úvodních šesti kolech nové ligové sezony si připsal čtyři branky a tři asistence. Před pár dny Matouška koupila z Příbrami pražská Slavia s tím, že ho U Litavky ještě nechala na hostování.

"Vyletěl jako kometa. Bylo by smutné, kdybychom si ho nevšimli. Reprezentaci do 21 let ale čekají klíčové duely, a proto jsme se rozhodli ho ponechat tam," uvedl kouč reprezentačního "áčka" Jarolím.

Matoušek by se mohl k jednadvacítce připojit až na Řecko, neboť ho v září čeká opravná maturitní zkouška z češtiny. "Má ji absolvovat v úterý den před zápasem v San Marinu. Děláme vše pro to, zda by se nedala zkouška přesunout, aby mohl být k dispozici na San Marino. Může se ale stát, že se připojí až po zápase v San Marinu, protože škola má přednost," řekl manažer jednadvacítky Libor Sionko.

"Honza nám to tímhle malinko zkomplikoval, ale samozřejmě chceme najít řešení, které přinese klid jemu, aby si dodělal maturitu. Ale zároveň bychom byli rádi, aby byl k dispozici už na první zápas," dodal Lavička.

Po delší době se do jednadvacítky vrací bek Aleš Matějů, který zamířil v létě na hostování do Brescie, hrající druhou italskou ligu. "Jeho angažmá na ostrovech nebylo zatím výrazné, i proto změnil dres. Teď nastupuje stabilně, i proto jsme se rozhodli mu dát další šanci," uvedl Lavička.

Český celek má před sebou v kvalifikaci poslední čtyři zápasy. Zatím je na čtvrtém místě tabulky se stejným bodovým ziskem jako třetí Bělorusko, na vedoucí Řecko ztrácí devět a na druhé Chorvatsko šest bodů. Oba soupeři mají na kontě o zápas více. Na šampionát přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst čeká baráž.

"Každý zápas pro nás je utkáním o naději. Situace v tabulce nám velí, že pokud chceme pomýšlet na baráž, musíme vyhrát všechny zápasy a naši konkurenti musejí zaváhat," uvedl Lavička.