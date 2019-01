Přilétnou Kanárci? Češi jednají o přípravě s Brazílií

Čeští fotbalisté by se po 21 letech mohli utkat s Brazílií. Fotbalová asociace ČR jedná o možnosti střetnout se s pětinásobnými mistry světa v březnovém přípravném utkání. Radiožurnálu to řekl předseda FAČR Martin Malík.

"Probíhají velmi intenzivní jednání, ale nemohu říct, jak to dopadne," uvedl Malík. Doplnil, že jde o ekonomicky i logisticky velmi náročnou záležitost. "Snažíme se dojednat přijatelné podmínky," prohlásil.

Zatím není jisté, zda by se mohl zápas odehrát v Praze, či zda by se uskutečnil v Londýně, kde by si Češi prodloužili pobyt po utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií ve Wembley.

Pokud se jednání s Brazílií neskončilo úspěšně, FAČR připravuje i jiné varianty. Těmi jsou další slavný jihoamerický tým Argentina nebo některý z předních afrických celků.

Odpadla možnost utkat se s evropským soupeřem. K dispozici byly pouze Litva, Ázerbájdžán, Estonsko a Gibraltar, který ale kvůli termínu předchozího zápasu nebyl vhodnou variantou. A tyto celky se dnes domluvily mezi sebou. Ostatní evropské týmy v tomto termínu hrají kvalifikaci.

Češi se naposledy utkali s Brazílií v prosinci 1997 v semifinále Poháru FIFA. Předchozí zápasy byly ještě v době Československa. Na českém území hrála Brazílie dosud pouze jednou, a to v roce 1956.