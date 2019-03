Prohra s Brazílií? Udobřili jsme si diváky, konejšilo trenéra

Přestože čeští fotbalisté v domácím přípravném utkání s Brazílií neudrželi vedení a prohráli 1:3, trenér Jaroslav Šilhavý hráče za výkon pochválil. Věřil, že si reprezentanti udobřili diváky po pátečním historickém debaklu 0:5 v Anglii na úvod evropské kvalifikace. Zároveň si podle něj hráči i proti nejúspěšnějšímu týmu historie mistrovství světa ověřili, že je v jejich silách hrát moderní fotbal.

"Myslím, že jak já, tak i diváci mohli vidět velké úsilí od nás. Hlavně v prvním poločase i kvalitu. Byť jsme prohráli, celkově musím hráče pochválit. Myslím, že se vydali. Chtěli jsme si udobřit diváky, tím, že nám tleskali po zápase, věřím, že se nám to povedlo," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Český celek favorita v úvodu zaskočil a první poločas vyhrál 1:0 po gólu Davida Pavelky. "Dokázali jsme Brazilce dostat do úzkých, hráli jsme vysoko, vysoko jsme napadali. Brazilci s tím měli problémy. Podařilo se nám vstřelit gól, měli jsme další šance. První poločas byl z naší strany velmi povedený," pochválil tým Šilhavý.

Po přestávce "Kanárci" třemi góly otočili stav. Hodně jim pomohla chyba české obrany před vyrovnávací brankou Roberta Firmina v 49. minutě. "Bohužel jsme dostali nešťastný gól, který jsme soupeři nabídli. To byla naše chyba. Určitě ten gól soupeře posadil na koně. Nechci hodnotit, kdo za to může víc. Až se na to podívám, pak si to vyhodnotíme. Nicméně určitě to byla od nás chyba," řekl Šilhavý.

Střídající Gabriel Jesus v 83. minutě otočil stav a v 90. minutě přidal třetí gól. "Bohužel zdravotní problémy tří čtyř hráčů nás donutily k vystřídání. Po těch změnách už to nebylo tak kompaktní. Brazilci poté ukázali to své umění, když jsme jim to otevřeli. Naše sestava byla taková rozházená, tak se dostali do vedení a dali ještě třetí gól," uvedl Šilhavý.

"Nedokázali jsme udržet tempo z prvního poločasu, kdy jsme hráli hodně náročně. V druhém poločase jsme od toho trochu ustoupili, i to prostřídání to narušilo. To vedlo k tomu, že se karta obrátila," dodal Šilhavý.

Byl rád, že po nepovedeném zápase v Anglii si reprezentanti ověřili, že dovedou hrát náročný fotbal. "Samozřejmě ty dva zápasy nám daly hodně zkušeností a informací. Z takových utkání potom lze dělat určité závěry pro další práci, co se týče hráčů, způsobu hry," konstatoval Šilhavý.

"Mohli jsme vidět, že je v našich silách hrát moderní a náročný fotbal, presovat. Určitě to budeme používat. Asi by to vyznělo jinak s nějakým slabším soupeřem než s těmito fotbalovými giganty. Jsem rád, že jsme tyhle zápasy odehráli. Hlavně v druhém zápase měla hra svou kvalitu," dodal.

Další zápasy čekají jeho svěřence v červnu v rámci evropské kvalifikace. Skupinu vede s šesti body Anglie, nadcházející český soupeř druhé Bulharsko má po dvou remízách jen dva body. "Těmi remízami a dalším vítězstvím Anglie jsou na dostřel týmy, s kterými si to rozdáme. Souhlasím s tím, že kvalifikace pro nás začíná v červnu," doplnil Šilhavý.