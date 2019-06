Raději bychom od úvodu vedli, ale tým ukázal sílu, těšilo Kadeřábka

Pravý obránce Pavel Kadeřábek opět mohutně podporoval svým typickým způsobem ofenzivní snažení svého týmu a přispěl k obratu v zápase s Bulharskem. "Chtěli bychom hrát spíš jinak a od úvodních minut vést, ne otáčet zápas," řekl po pátečním vítězství 2:1.

Byl jste na začátku gólové akce Bulharů, dalo se inkasované brance zabránit?

Špatně jsem vystoupil proti hráči, oni přenesli hru na druhou stranu, a i když jsme se dokázali vrátit za balon v nějakém počtu, tak vznikl ve vápně souboj jeden na jednoho. Pak už to tak někdy bývá, že útočník přehlavičkuje obránce. Takže u mě to začalo a pak jsme si nepohlídali hráče.

Jak bylo složité otáčet zápas proti zataženému soupeři?

Raději bychom vstoupili do utkání lépe, vedli o jeden nebo dva góly a pak si hráli svoji hru. Do plných se hraje hůř, ale i tak jsme si vytvořili spoustu vyložených šancí. Mohli jsme zápas rozhodnout dřív a nedohrávat závěrečné minuty v křeči.

Ukázala se morální síla týmu?

Určitě ano, hrajeme jeden za druhého a otočili jsme to. Ale chtěli bychom hrát spíš jinak a od úvodních minut vést, ne otáčet zápas.

Co jste říkal na druhou branku Patrika Schicka, kdy si doslova pohrál s obráncem?

Patrik to udělal hezky, já bych si takhle určitě nikoho nepovodil, prostě bych vystřelil. Patrik na to tu techniku má.

Schick se uvolnil patičkou a pak chladnokrevně zakončil.

Patrik naznačil střelu, obránce na to reagoval a nechal se obehrát. Já bych mu na to naznačení také skočil, jako bránící hráč totiž vždycky reagujete na náznak střely, musíte tam tu nohu zvednout. Vyřešil to dobře.

Pomůže týmu vítězství před pondělním zápasem s Černou Horou?

Rozhodně pomůže. Bulharsko i Černá Hora jsou týmy, které musíme doma porážet, takže v pondělí si půjdeme jednoznačně pro tři body.