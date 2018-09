Rajnoch: Liga národů bude mít náboj. Sparta by se měla zamyslet

Liga národů je za dveřmi. Národní týmy si namísto přátelských utkání změří síly v soutěži, která bude důležitá v boji o postup na evropský šampionát. Podle bývalého obránce Jana Rajnocha budou jednotlivé duely atraktivní nejen pro fanoušky, ale i samotné hráče českého týmu, v jejichž silách je ovládnout skupinu.

Ve čtvrtek startuje nová Liga národů. Jak vnímáte tento projekt?

Zápasy budou mít oproti přátelským utkáním určitě větší náboj. Bude se hrát také o postup na mistrovství Evropy, čímž by se měla zvednout kvalita všech zápasů, které se dřív hráli právě v rámci exhibice. Samozřejmě ani ty přípravné duely na reprezentační úrovni by se ale neměly brát na lehkou váhu.

Karel Jarolím musí vyhrát skupinu, jinak ve funkci skončí. Je to správné?

Podle mě se tím zbytečně trenér dostává pod tlak. Myslím, že by se mělo pracovat více systematicky a koncepčně. Já bych mu určitě nedával takové zákeřné cíle. Je to absolutní nesmysl.

Jak vidíte současnou sílu českého výběru? Může přehrát Ukrajinu či Slovensko?

Určitě můžeme, soupeři jsou na podobné úrovni jako náš tým. Trenér Jarolím se snaží budovat nový kádr složený z mladších a perspektivnějších hráčů, je tam hodně kluků, kteří působí v zahraničí. Takový nároďák by měl mít budoucnost, takže věřím, že bychom je měli porazit.

Jaký očekáváte průběh?

Budou to vyrovnaná utkání, ale kouč má tento tým už déle pohromadě, a tak i přes současná zranění věřím, že celková forma půjde nahoru.

Měl by Tomáš Vaclík zůstat jedničkou, nebo byste dal přednost dalším brankářům?

Tomáše Vaclíka jsme viděli nedávno proti Olomouci, přestoupil do Sevilly, což je evropský velkoklub, takže by měl mít nejjednodušší startovní pozici. Má za sebou teď těžké zápasy, sbírá cenné zkušenosti. Kvalitu ale určitě mají i další gólmani.

Více variant má trenér i v útoku.

Konkurence je zdravá na každém postu. Půjde hlavně o to, aby kluci dávali góly, což nás v poslední době hodně trápí. Kromě dvou až tří útočníků z české ligy nemáme pravidelného střelce. Stále hledáme kanonýra, který by dával góly, jako byli třeba Jan Koller a Milan Baroš. Spíš jde o to, aby se některý z nich chytl a byl hlavním a stěžejním mužem celého mužstva.

Po dlouhé době je v "Áčku" velký počet slávistů a ani jeden sparťan.

Je to k zamyšlení pro celou Spartu. Slavia je nyní na daleko větší sportovní i manažerské úrovni. Pod vedením Jindřicha Trpišovského a sportovního ředitele Jana Nezmara vybudovala tým, který začíná fungovat a šlapat. Proto jsou teď jejich hráči v reprezentaci. Ještě tam ale mají rezervy, které budou chtít dotáhnout.

Měla by se Sparta vrátit k čistě české koncepci?

Hlavně by se měla vrátit k nějaké koncepci, ať už je to jakákoliv.