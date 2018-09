Šampionát v Německu? Dobrá volba, myslí si záložník Darida

Čeští fotbalisté působící v bundeslize považují přidělení pořadatelství mistrovství Evropy v roce 2024 Německu za dobrou volbu. Jsou přesvědčeni, že šampionátem bude žít celá země a že turnaj bude mít podobně skvělou kulisu jako tamní ligová soutěž. Zároveň vítají, že do dějiště mistrovství to nebudou mít daleko ani čeští fanoušci.

"Když se to rozhodovalo, kluci z týmu zrovna trénovali. Hodně to v kabině sledovali a jsou rádi, že to bude v Německu. Fotbalem tady všichni žijí, myslím, že je to správná volba," řekl médiím záložník Herthy Berlín Vladimír Darida, který momentálně léčí poraněné koleno.

Německo dostalo při dnešní volbě přednost před Tureckem. V tajném hlasování členů výkonného výboru UEFA v Nyonu obdrželo 12 hlasů, zatímco protikandidát jen čtyři a jeden člověk se zdržel.

"V Německu jsou nádherné stadiony, na kterých panuje skvělá atmosféra. Skoro na každý zápas je vyprodáno, bundesliga má ohromnou tradici. Věřím, že tu atmosféru přenesou i na to mistrovství. Myslím, že to bude výborně připravené Euro," doplnil osmadvacetiletý středopolař.

V době šampionátu mu bude skoro 34 let, a tak by si na něm ještě mohl zahrát, pokud by s českou reprezentací postoupil. "Zrovna jsme to řešili. Uvidíme, je to ještě hodně daleko. Bude záležet, jak mi bude držet zdraví. Ale byl bych rád, kdybych si na tom mistrovství mohl zahrát," řekl Darida. "Je to za humny, takže je to i pro české fanoušky dobré," dodal.

Na turnaji by si mohl také zachytat brankář Brém Jiří Pavlenka, kterému bude při šampionátu 32 let. "Jsem jedině pro, že se Euro bude konat v Německu. Pro Němce je fotbal sportem číslo jedna a myslím, že tomu odpovídá i ta atmosféra na stadionech, která je neskutečná. Lidé tady fotbal milují. Nejlepším příkladem jsou naši fanoušci Werderu," podotkla na facebooku jednička Brém.

"Euro 2024 v Německu může být něco neuvěřitelného. Ta atmosféra tady na stadionech je něco, co mi bude určitě chybět, až se budu vracet do Čech," dodal Pavlenkův spoluhráč z Brém obránce Theodor Gebre Selassie, kterému bude v době šampionátu už skoro 37 let.