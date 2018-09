Snažíme se Janovu dobrými výsledky dodat optimismus, řekl Jankto

I na fotbalistu Jakuba Jankta, který v červenci zamířil do Sampdorie Janov, dolehla nedávná tragédie v italském přístavním městě, kde po pádu mostu zemřelo 43 lidí. Dvaadvacetiletý český záložník totiž projížděl místem neštěstí jen o den dříve, než se dálniční stavba zřítila. Janov se podle něj z tragické události stále vzpamatovává a optimismus se lidem snaží dodat dobrými výsledky i hráči Sampdorie.

"Nevím, jestli jsem přinesl smůlu nebo co. Ale bohužel poté, co jsem přišel a byli jsme měsíc na soustředění, tak tři dny po tom se stala ta tragédie. Zasáhlo mě to docela dost, protože den předtím jsem jel ve stejný čas na tom mostě. Kdyby to bylo jiný den, mohlo se to stát mně. Takže jsem měl štěstí," řekl novinářům na srazu české reprezentace Jankto.

"Upřímně si nedokážu představit, co museli prožívat ti lidé, protože ten most byl celý plný. Co prožívají lidé, které tato tragédie zasáhla, hlavně ty rodiny. Je mi to líto, bohužel s tím nemůžeme nic dělat," dodal Jankto.

Město se z pádu Morandiho mostu stále vzpamatovává. "Je to ve městě hodně cítit, my Sampdoria i Janov musíme v tomhle ohledu držet spolu. Musíme lidem dát nějakou radost dobrými výsledky. Doufám, že jsme je potěšili aspoň tím včerejškem. Porazit Neapol 3:0, to se tak často nestává," řekl Jankto.

Přestože šlo o páteřní stavbu ve městě, doprava v Janově podle českého záložníka nekolabuje tolik, jak se čekalo. "Co se týče mě, byl jsem tam kolem toho centra, mostu, asi třikrát a upřímně jsem to čekal o něco horší. Totální kolaps. Docela jsem projel v klidu, ale samozřejmě je to nepříjemnost," uvedl Jankto.

Kvůli tragédii Sampdoria první kolo nehrála a do ligové sezony vstoupila až zápasem na půdě Udine, odkud Jankto v létě odešel. "Vrátil jsem se do klubu, kde jsem hrál první sezony v Serii A. Čekal jsem, že mě vypískají. Pískali při každém kontaktu s balonem, co jsem měl. Ale po pár minutách už to člověk nevnímá. Snažil jsem se koncentrovat jen na sebe a nijak negestikulovat. Prohráli jsme, to je mi líto," uvedl Jankto.

Chuť si Sampdoria spravila v neděli, kdy senzačně porazila Neapol 3:0. Jankto zůstal jen na lavičce. "Upřímně, mně se ten zápas s Udine moc nepovedl, takže jsem to trochu čekal. Je ještě dalších 36 zápasů, a pokud budu trénovat jako doteď, nemám strach, že bych nehrál," dodal.