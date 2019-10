Sterlinga musíme ztrojovat, ví Šilhavý. Vzor si bere z Kosova

Podle trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého by byl případný bodový zisk v pátečním duelu evropské kvalifikace proti Anglii zlatý. Český kouč věří, že jeho svěřenci donutí favorita k chybám, jako se to povedlo v září Kosovu, které v Londýně prohrálo po přestřelce 3:5. Inspirací jsou pro Šilhavého i solidní výkony reprezentantů v nedávných zápasech v Edenu proti jiným gigantům Německu a Brazílii.

"Všichni jsme si vědomi, proti komu nastupujeme. Anglie podle mě momentálně určitě patří do top pětky na světě. Kdybychom získali nějaké body, byly by zlaté. Matematika je daná, trenér Anglie (Gareth) Southgate hovořil o tom, že by chtěl mít už po tomhle srazu klid a postoupit. Z tohoto pohledu je to pro nás výzva. Ty body by se nám taky hodily. Víme, o co se hraje, a uvidíme, jak to dopadne," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Angličané vyhráli všechny čtyři zápasy kvalifikace a v případě vítězství v Praze si s předstihem zajistí postup. V posledním duelu ale doma inkasovali od Kosova tři góly.

"Když jsme se výsledek 5:3 dozvěděli, trochu nás překvapil. Víme, že i Kosovo má velmi dobré ofenzivní hráče. Nicméně hráči Anglie ty chyby, které udělali, asi tak často neopakují. Anglie navíc mohla dát klidně devět gólů. Vidíme ale, že ani hráči Anglie nejsou neomylní. Kéž bychom je donutili k takovým chybám, které dělali proti Kosovu," přál si Šilhavý.

Jeho svěřenci se pokusí napravit březnovou porážku 0:5 z Londýna. "Každému je jasné, že bez koncentrace, bez pohybu, bez dorážení hráčů Anglie by to asi s námi bylo špatné. Naopak chceme hrát ofenzivně, víc odvahy než třeba v Anglii. To nám může přinést dobrý výsledek. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, každý hráč musí podat mimořádný výkon," uvedl Šilhavý.

Český celek v posledních dvou letech odehrál v Edenu herně vyrovnané zápasy s jinými giganty - s Německem předloni prohrál 1:2 a s Brazílií v březnu 1:3. "Zápas s Německem jsem sledoval ještě z tribuny. Němci byli velký favorit, ale kluci to zvládli dobře takticky. Dostali nešťastný gól ke konci ze standardky. Zápas s Brazílií byl takový svátek, po debaklu v Anglii to nebylo jednoduché, ale herně jsme to zvládli, byť výsledek nevyšel. Při přípravě jsme používali i mustr z tohoto zápasu," uvedl Šilhavý.

V březnovém duelu v Londýně dal hattrick ofenzivní záložník Raheem Sterling. "Není to jen o Sterlingovi. Anglie má momentálně skvělé mužstvo a on zúročí práci mužstva. Vzhledem k jeho rychlostním schopnostem se jeho síla násobí. Uhlídat ho je těžké, je třeba ho zdvojovat, ztrojovat, nenechat ho otočit, hrát na něj těsně," podotkl Šilhavý.

Před zápasem s Anglií mu vypadlo několik zraněných hráčů, především v obraně. "Naštěstí v té nominaci, která je teď k dispozici, jsou všichni v pořádku. Dalo by se říct, že sestava na zítra už je daná. Pokud se nestane něco přes noc, že by někdo omarodil, tak jsme rozhodnutí," dodal kouč.