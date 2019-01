Takové zápasy nám pomůžou, míní Šilhavý

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý je nadšený, že národní tým v březnu čtyři dny po úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii sehraje doma přípravný zápas s Brazílií. Sedmapadesátiletý kouč si bude oba duely pamatovat nadosmrti. Věří, že jeho svěřenci budou Brazílii důstojným soupeřem.

"Když jsem se prvně dozvěděl, že je tady možnost, že by to mohla být Brazílie, řekl jsem si, že by to byla pecka. Nakonec se to povedlo a i pro mě samotného to bude obrovský okamžik v mé fotbalové kariéře. Brazílie doma v Praze, to bude zážitek obrovský, předtím ještě Anglie o body. Tyhle dva zápasy si bude člověk pamatovat nadosmrti," řekl Šilhavý na tiskové konferenci, kde Fotbalová asociace informovala o dohodě s Brazílií.

"Je zbytečné bavit se o kvalitě brazilského týmu, ale jestli se chceme posouvat dál, právě takové zápasy nám pomůžou. I když půjde o přípravný zápas, bude jej bezpochyby sledovat celý svět a pro nás bude velkou motivací uspět a ukázat se v dobrém světle. Zahrát si proti Brazílii je něco, po čem touží každý hráč na světě. Věřím, že sehrajeme důstojnou roli," doplnil Šilhavý.

Brazílie se podle něj dávno nevyznačuje pouze bezstarostnou ofenzivní hrou. "Není to o tom, že jsou to jen hračičkové, to už dávno není pravda. I když je to samozřejmě jejich doména, tak teď hrají vysoce organizovaně. Poslední tři zápasy vyhráli 1:0, z toho je patrné, že organizaci staví strašně vysoko," uvedl Šilhavý.

Zlomem v brazilském přístupu podle něj byla porážka 1:7 v semifinále domácího mistrovství světa 2014 s Německem. "Tam asi zjistili, že musí hrát i dozadu. Pořád mi to nejde do hlavy, jak mohli takhle před domácím publikem prohrát. Pocity musely být šílené," přemítal Šilhavý.

"Teď na MS vypadli s Belgií. Rozdíly se smazávají, už to není tak, že Brazílie je obrovský favorit a evropské týmy proti ní outsider. Fotbal se vyrovnává, proto nějakou dobu už nedosáhli na mistra světa," připomněl Šilhavý, že Brazílie coby historicky nejúspěšnější tým mistrovství světa získala poslední zlato v roce 2002.

Za největší brazilskou hvězdu považuje útočníka Neymara. "Jednoznačně, bez diskuze. Pak Marcelo, to je ten hračička. A Casemiro, to je prototyp fotbalu, který jsem zmiňoval," uvedl Šilhavý. "Brazilští hráči hrají po celém světě, patří k nejlepším. Brazílie je prostě pojem," dodal kouč.

Národní tým převzal v průběhu podzimu a ve čtyřech zápasech s ním třikrát vyhrál. "Ten úvod je raketový. Zápasy v Lize národů nebyly špatné, trochu jsme tu prestiž narovnali. Nadcházející dvojzápas musí být pro lidi úžasný. Je to dárek jako hrom do nového roku," uvedl Šilhavý.

Už přemýšlí nad nominací. "Začíná liga v Německu, Itálie taky měla krátkou přestávku, Turecko. Když mám být konkrétní, tak v sobotu půjdeme na přípravu Slavie tady na Strahově a v neděli pojedeme do Norimberku, kde hraje Hertha Berlín. Pomalu už musíme zjišťovat, jaký je stav hráčů, herní vytíženost, případně zranění," dodal.