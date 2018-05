Těžká doba. Francouzské hvězdy doplácí na vysokou konkurenci

Trenér francouzské reprezentace Didier Deschamps odkryl konečnou nominaci na mistrovství světa v Rusku. Nechybí v ní tradiční opory jako Lloris, Varane, Pogba nebo Griezmann. Spousta světových odborníků se shoduje, že právě francouzský tým má nejtěžší úlohu, když musí jmenovat "pouze" třiadvacet jmen.

Jen si to posuďte. Coman, Martial, Lacazette nebo Benzema. To je výčet útočných hráčů, kteří by nejspíše nastupovali v základní sestavě většiny reprezentací. Bohužel pro ně, žijí v době, kdy má Francie na každém postu několik možností světové úrovně. I když zrovna v případě Benzemy nejde tak o jeho hráčské kvality, jako spíše o dřívější aférku s jeho bývalým spoluhráčem Valbuenou. Deschamps by nerad nějaké rozpory v týmu, a tak útočníka Realu Madrid již raději nepovolává.

Pár hráčů přišlo o mistrovství ne kvůli špatné formě, ale díky zranění v nejhorší možnou dobu. Své by mohl vyprávět Laurent Koscielny nebo Dmitri Payet. Stoper Arsenalu si v nedávném utkání Evropské ligy s Atléticem poranil achillovku a bude chybět půl roku. Nebýt onoho zranění, spolehlivý obránce by v konečném výběru nechyběl. Payetova situace je ještě smutnější. Záložník Marseille musel střídat po půl hodině hry středečního finále EL, shodou okolností, také proti Atléticu. Hráč, který vybojoval předloni na EURU stříbrnou medaili, by se pozvánky také s největší pravděpodobností dočkal.

Britský deník Daily Mail dal dohromady jedenáctku jmen, kteří do konečné nominace nepatří. Souhrnná cena hráčů činí přes 280 milionů liber! Za zmínku stojí například obránce Manchesteru City Laporte, za kterého vysázel v lednu bohatý klub 57 milionů liber nebo levý bek Barcelony Digne. Mezi nepovolané záložníky patří středopolař PSG Rabiot, nebo šikovné křídlo Bayernu Mnichov Coman. Nejznámější plejery má ale Francie v útoku. Lacazette z Arsenalu, Martial z Manchesteru United nebo již zmíněný Benzema. Součet cenovek těchto hráčů, kteří zůstanou doma, by byl okolo 150 milionů liber.

Bude zajímavé, jak nakonec francouzský trenér zvládne koučovat soubor "superhvězd" v nejlepších letech. Výběr Francie rozhodně patří k nejžhavějším kandidátům na zlato. Soupeři v základní skupině MS naznačují, že by postup měla být pouze formalita. Tým galského kohouta se postupně utká s Austrálií, Peru a Dánskem.