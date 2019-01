V Emirátech začíná mistrovství Asie, Bahrajn vede trenér Soukup

V sobotu ve Spojených arabských emirátech začne fotbalové mistrovství Asie. V turnaji se představí i Bahrajn s českým trenérem Miroslavem Soukupem a útočníkem Júsufem Hilálem, kterého těsně před šampionátem z Bohemians 1905 získala Slavia, ale na jaře ho ještě nechá v Ďolíčku hostovat.

"Už to, že jsme postoupili z prvního místa kvalifikace na mistrovství Asie, je pro nás úspěch. Hráli jsme proti týmům, které na rozdíl od nás mají profesionální soutěže a jsou výš v žebříčku FIFA," řekl Soukup v rozhovoru s ČTK.

"Nechci se ale stavět do role outsidera. Určitě naše vnitřní cíle jsou postoupit ze skupiny, jestli to bude ze druhého, třetího nebo prvního místa, je mi jedno. Prostě postoupit ze skupiny. Potom záleží, na koho narazíme. Je to i o štěstí, kam bychom se měli dostat," doplnil kouč.

Bahrajn šampionát zahájí v sobotu proti domácímu výběru SAE. Ve skupině ještě narazí na Thajsko a Indii. "Když se podíváte na ostatní skupiny, tak ta naše nevypadá nejtěžší. Kromě domácích Emirátů, které jsou zřejmě největším favoritem skupiny. Na posledním mistrovství Asie skončili třetí. Potom už z Thajska, Indie a nás může být druhý v podstatě asi kdokoliv. My se budeme samozřejmě snažit postoupit třeba i z prvního místa, ale reálný je boj o druhé místo," uvedl Soukup.

Turnaj má poprvé 24 účastníků, což je o osm více než v letech 2004 až 2015. Do osmifinále postoupí dva nejlepší týmy ze šesti skupin a čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst. Hrát se bude na sedmi stadionech v Abú Zabí, Dubaji, Al Ajnu a Šarjahu. Finále je na programu 1. února. Sázkové kanceláře za největší favority považují Japonsko, Jižní Koreu a Írán. Hned za nimi je obhájce trofeje Austrálie.

"Tam je třeba se dívat do historie i na týmy, které se probojovaly na mistrovství světa. Určitě mezi top favority musíme zařadit Austrálii, Japonsko, Saúdskou Arábii. Velkým způsobem tam může promluvit Jižní Korea, výborný tým mají i Sýrie nebo Írán. Troufnu si říct, že se dá vsadit na to, že jeden z těchto týmů bude mistr Asie," konstatoval Soukup.