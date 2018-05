Vést reprezentaci? Velká čest, přijal bych to, tvrdí Pešán

Trenér hokejistů Liberce Filip Pešán by přijal nabídku vést seniorskou reprezentaci, pokud by ji dostal. Čtyřicetiletý kouč v aktuální sezoně připravoval vedle Bílých Tygrů i reprezentaci do 20 let a podle všeho patří mezi kandidáty na nástupce Josefa Jandače, který u týmu po šampionátu v Dánsku skončí.

"Vést národní tým je pro každého trenéra velká čest, pro mě osobně taky. Takže kdybych tu nabídku dostal, tak bych ji vzal," řekl Pešán novinářům na dnešním začátku letní přípravy Liberce.

Zároveň však podotkl, že oficiálně se k situaci moc vyjadřovat nemůže. "Nejsem schopen říct, jak moc se mé jméno skloňuje v kombinaci s národním týmem, jestli to není pouze spekulace novinářů," uvedl Pešán, pod jehož vedením juniorská reprezentace postoupila letos na MS do semifinále a nakonec skončila čtvrtá.

"Jsou to opravdu spekulace. Nerad bych se vyjadřoval k tomu, co se stane, kdybych nabídku dostal," řekl Pešán s tím, že v příští sezoně na sto procent povede Liberec v extralize. "Samozřejmě, že už jsem se o tom bavil s majitelem (Liberce), abych na to byl případně připravený," přiznal Pešán.

Vedení Českého svazu ledního hokeje hledá Jandačova nástupce již několik týdnů. Hlavními kandidáty byli Martin Straka a Libor Zábranský, kteří však nakonec nabídky odmítli. Mezi dalšími adepty jsou podle médií Pešán nebo Jakub Petr.