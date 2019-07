Volejbalisté do 21 let porážkou 1:3 s Ruskem

První zápas na mistrovství světa do 21 let v Bahrajnu českým volejbalistům nevyšel. Svěřenci trenéra Jana Svobody prohráli s Ruskem 1:3, v dalších duelech ve skupině narazí na Tunisko a Írán. Do další části turnaje postoupí dva týmy, zbylé pokračují rovněž, ale mohou už dosáhnout nejvýš na deváté místo.

S Ruskem se čeští volejbalisté loni utkali ve finále ME dvacítek v Haagu, kde nevyužili dva mečboly a podlehli 2:3. Tentokrát soupeř ztratil jen druhý set, v úvodní sadě se přitom Rusům podařilo otočit nepříznivý stav 16:21.

"Strašně mě mrzí ten první set, že se nám nepodařil dohrát. Myslím, že minimálně první dva sety jsme byli lepší družstvo. Soupeř určitě lépe přihrával a v polovině zápasu se mu rozehrál diagonální hráč Šapoškov, kterého jsme nemohli ubránit," řekl trenér Svoboda na svazovém webu.

Kapitán Ondřej Piskáček uvedl, že v první polovině zápasu hrál český tým precizně a bojovně, ale ve zbytku utkání udělal řadu nevynucených chyb. "Ke konci zápasu nám ještě k tomu odešel příjem a to se hraje proti jejich vysokým blokům špatně. Teď se musíme dát dohromady a soustředit se na další zápas," dodal.