Vyhráli jsme zaslouženě, řekl Krmenčík a pochválil Schicka

Fotbalista Michael Krmenčík si po výhře nad domácí Čínou v zápase o třetí místo na přípravném turnaji čtyř zemí v Nan-ningu pochvaloval spolupráci s Patrikem Schickem. Dvojice útočníků nastoupila na druhý poločas za nepříznivého stavu 0:1 a každý z nich pomohl jedním gólem k obratu na 4:1. Krmenčík navíc vybojoval penaltu.

"První poločas nebyl z naší strany dobrý, koukalo se mi na něj špatně. Nechci shazovat tým, to vůbec ne. Asi to trošku potřebovalo oživit. Přišli jsme tam já, Schicky a Kadeř a zkusili jsme tým nějak strhnout, což se nám povedlo. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," řekl novinářům Krmenčík.

"Úkoly byly jasné. S Uruguayí (0:2) jsme celkově neodevzdali dobrý výkon, tady první poločas taky ne. Tak jsme to potřebovali nějak zvednout, dostat fanoušky na svou stranu a dát co nejvíc gólů, což se nám povedlo. Mohli jsme vyhrát ještě tak 8:1, ale to už bychom asi chtěli moc," dodal plzeňský útočník.

V 62. minutě zvýšil na 3:1 po střele Schicka, který chvíli předtím druhým gólem českého týmu obstaral obrat. "S Páťou se mi hraje dobře. Ještě potřebujeme trošku času, abychom se sehráli. Ale dnes jsme si vyhověli, což myslím, že šlo vidět. Každý jsme dali po gólu, já ještě udělal penaltu, to asi hovoří za vše," konstatoval Krmenčík.

Když nám dáte ještě tři čtvrtě roku až rok, bude to dobré, tvrdí Krmenčík

Věří, že společně budou ještě lepší. "Vidíte české fanoušky, oni pro to asi nemají pochopení. Třeba Baroš s Kollerem taky spolu nehráli půl roku, než se rozehráli. Když nám dáte ještě tři čtvrtě roku až rok, bude to dobré," dodal pětadvacetiletý útočník.

Sedmý gól za reprezentační "áčko" dal zblízka dorážkou. "Číňané byli v hlubokém bloku, takže bylo těžké střílet. Tak jsme to dali skoro vždy do prázdné branky. Gól platí stejně i z dálky, i zblízka," konstatoval. "Jejich gólman chytal výborné utkání, vychytal tak šest šancí. Hbitějšího gólmana jsem neviděl. Mohli jsme klidně dát ještě šest gólů," řekl nejlepší střelec ligové sezony.

Český celek se vrací z turnaje v Číně s výhrou nad domácími a páteční porážkou s Uruguayí. "Vzhledem k tomu, že jsme vyráželi dva dny před zápasem, nic ideálního to nebylo. Já sám se s tím posunem pořád peru. První zápas jsme nezvládli, ale na druhý už jsme se dokázali připravit jako na každé jiné utkání. Druhý poločas jsme dnes hráli dobře. Kdybychom v tom pokračovali, myslím, že budeme úspěšní a dobří," doplnil Krmenčík.