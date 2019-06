Zásah videa vše změnil. Penaltu kopali Švýcaři a ne Portugalci

Sporný moment nastal ve středečním semifinále Final Four fotbalové Ligy národů mezi Portugalskem a Švýcarskem. Rozhodčí Felix Brych nařídil v 53. minutě pro domácí pokutový kop, po zhlédnutí videa za zákrok na opačné straně však verdikt změnil a penaltu nařídil ve prospěch Švýcarů.

Hostující Shaqiri nacentroval dlouhý míč do vápna na Zubera, který po souboji se Semedem spadl. Švýcaři se dožadovali odpískání penalty, ale Brych hru nepřerušil, přestože ihned začal situaci konzultovat přes sluchátka s videorozhodčím.

O půl minuty později odpískal pokutový kop po faulu na domácího Silvu. Brych se ale vrátil k předcházejícímu souboji a své původní rozhodnutí přehodnotil. Švýcaři následně vyrovnali na 1:1, ale kvůli hattricku Cristiana Ronaldo prohráli 1:3.

Podle švýcarského trenéra Vladimira Petkovice posoudil Brych situaci správně. "V tomto případě to sudímu nebylo pravděpodobně jasné natolik, aby přerušil hru, přestože se tato možnost v pravidlech vyskytuje. Učinil správné rozhodnutí a zvládl to dobře," řekl novinářům rodák ze Sarajeva.

Jeho protějšek Fernando Santos se k události nechtěl vyjádřit. "Ptali se mě na to při minulém zápase, na němž VAR nebyl. Každý si stěžoval na penaltu, která se nepískala," připomněl Santos březnovou remízu se Srbskem 1:1 v kvalifikaci o postup na Euro 2020.

"Nejsem tu od toho, abych tyhle situace hodnotil. Podle mě je VAR důležitý, může pomoci, ale ti, co ho mají na starosti, těmto situacím musí věnovat pozornost. Jinak začneme tvrdit, že je k ničemu, přestože by to mohl být velmi užitečný nástroj. Někdy ale není," uvedl Santos.