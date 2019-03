Roman Rogoz: muž na fajnovou práci

Český fotbal ovládá jediný muž - místopředseda za Čechy Roman Berbr. Hrdě o sobě prohlašuje, že ´umí´ valné hromady a nechá si zvolit do nejvyšších křesel, koho potřebuje, ovládá rozhodčí, odstraňuje nepohodlné. Na fajnovou práci, tedy osobně jednat s lidmi, jeho lidské, společenské, intelektuální či odborné schopnosti ovšem nestačí. Na to má člověka - Romana Rogoze.

Probíhá setkání na nejvyšší úrovni dvou dosud znesvářených stran. Na jedné představitelé Slavie Praha reprezentované šéfem Jaroslavem Tvrdíkem a sportovním ředitelem Janem Nezmarem, na druhé je všemocný muž českého fotbalu Roman Berbr. Jednat s ním je ovšem choulostivé nejen z morálního pohledu, ale i k jeho poměrně nízké inteligenční vyspělosti a společenskému rozhledu. Proto je přizván Roman Rogoz.

Setkání s rozhodčími jsou podle znalců asociačního zákulisí pravidelná: jako v tomto případě s Miroslavem Zelinkou (viz foto). U stolu sedí předseda komise Jozef Chovanec, zlověstně se tváří Roman Berbr. Ale hlavní slovo drží ten, kdo umí formulovat myšlenky a předávat smysluplné požadavky - Roman Rogor.

Přitom žádnou oficiální funkci ve vedení FAČR nemá. "Pan Roman Rogoz je představitel FC Slavoj Vyšehrad," sděluje jeho pozici tiskový mluvčí asociace Michal Jurman. Rogozův záběr však vysoko přesahuje pražský klub.

"Letěl jsem se oženit do Dubaje, všechno mi zajistil kamarád Ivan Hašek," vypráví internacionál Ladislav Vízek. "Na letišti v Ruzyni jsem potkat Pepu Chovance, letěl s někým na golf do Turecka. Přisedl jsem si k němu a dozvěděl se, že jedním z jeho společníků je Roman Rogoz a druhým Michal Káník, další známý šíbr," popisuje olympijský vítěz 1980 situaci.

Rogoz ho svým projevem zaujal. "Byl veselý, žoviální, přátelský, měl velký přehled," uvádí Vízek. "Věděl, že mě Berbr žaluje pro urážku na cti, a hned mi také sdělil, že on by to neudělal, že je nad věcí a že umí jednat s lidmi i bez soudů. Že tohle Taťka, jak Berbrovi jeho nohsledi říkají, dělat nemusel a že on to vyřeší. Byl hrozně ´šikovný´," charakterizuje bronzový medailista z ME 1980 Rogoze.

I když z morálního hlediska je Rogoz na stejné nízké úrovni jako Berbr, neboť se aktivně podílí na nepravostech, které se v českém fotbale dějí, po společenské, intelektuální i odborné stránce ho jasně převyšuje. Navíc vystupuje kultivovaně. Proto je účastníkem složitějších - "fajnovějších" jednání. Berbr by byl bez něj pro smích.