Sedmnáctka se přiblížila postupu, výhru vykopal Hložek

Čeští fotbalisté do 17 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 1:0 nad Izraelem. Zápas v Nizozemsku rozhodl ve 33. minutě jediným gólem kapitán Adam Hložek z pražské Sparty.

Sedmnáctka se výhrou přiblížila k postupu na šampionát v Irsku, kam projdou vítězové kvalifikačních skupin a sedm týmů z druhých míst. Svěřenci trenéra Václava Kotala v dalším utkání nastoupí v sobotu proti Severnímu Irsku a skupinu zakončí soubojem s domácím Nizozemskem.