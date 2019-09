Sešívaní sestřelili Vyšehrad, zahrál si i Lavi. Karviná vypadla.

Fotbalisté Slavie suverénně postoupili do osmifinále domácího poháru. Obhájci trofeje ve 3. kole deklasovali druholigový Vyšehrad 8:0 i díky čtyřem gólům Milana Škody. Mezi 16 nejlepších celků MOL Cupu se dostaly i Plzeň, která zvítězila 3:1 na hřišti třetiligového Hlučína, a Sparta po výhře 2:1 v Jihlavě. Karviná naopak jinému druholigovému soupeři Žižkovu podlehla 0:2 a jako druhý tým z nejvyšší soutěže z poháru vypadla.

Slavia zvládla vstup do poháru v pohodovém tempu, byť trenér Jindřich Trpišovský proti nováčkovi druhé nejvyšší soutěže nenasadil do základní sestavy ani jednoho hráče ze zahajovací jedenáctky v nedělním vítězném derby na Spartě. Premiéru za "červenobílé" si odbyl mladík Kosek a po zranění naskočil Hromada.

Lídři prvoligové tabulky rozhodli o postupu v azylu na Žižkově, kde nastoupili kvůli večernímu duelu slávistických žen v Lize mistryň v Edenu, už v první půli. Neškodnému Vyšehradu, v jehož kádru působí na hostování i několik slávistů, dali v úvodním dějstvím pět branek. Zářil především kapitán Škoda, který se poprvé v dospělé kariéře trefil v jednom soutěžním zápase čtyřikrát a stylově oslavil dnešní narození syna. Jednou se před pauzou prosadil Van Buren.

Sedm minut po pauze dostal červenou kartu Vejvar, jeden z hráčů hostujících na Vyšehradě z Edenu, a "červenobílí" přidali další branky. Za dvě minuty skóroval Frydrych a za chvíli přidal sedmý gól Zelený. V 82. minutě se dostal v dresu hostů na trávník herec Jakub Štáfek, který hrál v seriálu Vyšehrad postavu Julia Lavického, a o pět minut později uzavřel skóre premiérovou trefou ve slávistickém A-týmu brazilský mladík Felipe.

"Úplně takový výsledek ani nikdy neočekáváte. Tyhle zápasy se soupeři z nižších soutěží jsou vždy o přístupu týmu a ten byl až na pár minut výborný. Klukům jsme říkali, že ten zápas byl i k tomu, abychom věděli, s kým můžeme na který post počítat do dalších zápasů," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl, který stejně jako hlavní kouč Trpišovský v minulosti trénoval na Žižkově.

Také plzeňský kouč Vrba udělal v základní sestavě několik změn. Soutěžní premiéru v prvním mužstvu Viktorie si odbyl středopolař Herc, poprvé v sezoně chytal brankář Kozáčik a po zranění se vrátili stoper Hubník a záložník Kayamba.

Favorita poslal do vedení ve 20. minutě Chorý a za devět minut zvýšil Procházka. Krátce po změně stran přidal třetí gól Janošek z přímého kopu. Heinik v 64. minutě snížil na 1:3, ale Plzeň větší drama nepřipustila a závěr si pohlídala.

"Čekal jsem větší fotbalovou kvalitu, kterou jsme se dnes měli prosadit. Hlučín měl ještě nějaké šance, stejně tak ale i my. Za stavu 3:0 jsme si spíše hlídali výsledek, nebyl důvod hrát nějak moc nahoru dolů," uvedl Pavel Vrba pro plzeňský web.

V Jihlavě otevřel ve 13. minutě skóre Kozák, jenže domácí už za dvě minuty odpověděli brankou Smejkala. Letenští, kteří v nedělním derby podlehli Slavii 0:3, se trápili a nedokázali soupeře dostat pod soustavný tlak. Gól Vysočiny na 2:1 v úvodu druhé půle neplatil kvůli ofsajdu. V 85. minutě zápas rozhodl střídající Hašek hlavičkou po centru debutanta v A-týmu Vindheima. Prodloužení odvrátil sparťanský brankář Nita, jenž v závěru nastavení vychytal Tijaniho.

Karviná bez několika opor se s Žižkovem od začátku trápila. Krátce před pauzou Moravec fauloval Diviše a Urbanec z pokutového kopu ve 43. minutě poslal hosty do vedení. Do druhého poločasu nasadil domácí trenér Straka i nejlepšího karvinského střelce sezony Petráně, jenže ani on se neprosadil. Slezany sice jednou zachránil od další inkasované branky ofsajd soupeře, ale v 85. minutě definitivně rozhodl Diviš. Karvinští tak navázali na Příbram, která ve 2. kole nestačila na třetiligový Chlumec nad Cidlinou.

"Museli jsme v sestavě improvizovat, protože v neděli před sebou máme slezské derby (s Opavou), které má pro nás absolutní prioritu. Nechtěl jsem riskovat případné zranění zdravých hráčů, proto se mohli ukázat ostatní a dostali prostor i mladí kluci z B-týmu," řekl karvinský kouč František Straka.