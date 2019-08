Škoda: Na los se těším, bude to krásné. Svou roli sehrál i Vlček

Když útočník Milan Škoda před 12 lety ještě jako hráč Bohemians 1905 sledoval, jak Stanislav Vlček dvěma brankami v odvetě závěrečného předkola Ligy mistrů vystřelil fotbalistům Slavie památnou výhru 2:1 nad Ajaxem Amsterodam a premiérový postup do základní skupiny, nenapadlo by ho, že jednou do nejprestižnější klubové soutěže projde s červenobílými i on. Po středečním domácím vítězství 1:0 v odvetě 4. předkola s Kluží si pochvaloval, že Pražané přemohli úvodní nervozitu a pak zápas ubojovali.

"Tehdy (přes 12 lety) jsem vnímal hlavně Standu Vlčka, jak běžel po tartanu na Strahově. V té době mě nenapadlo, že skončím ve Slavii. Ale samozřejmě jsem to Slavii přál a fandil jim," řekl novinářům Škoda, jehož tým v odvetě s Kluží stvrdil postup po úvodní venkovní výhře 1:0.

Vlček nyní působí ve Slavii jako vedoucí mužstva a před odvetou hráče motivoval. "Nesměřoval to konkrétně ke mně, ale popichoval nás tím, jestli ho zvládne někdo shodit z plakátu před stadionem," prohlásil s úsměvem Škoda, který Slavii vedl jako kapitán.

Trenér Jindřich Trpišovský ho poprvé v sezoně postavil od začátku. "Už před zápasem s Bohemkou mi říkal, že proti ní hrát nebudu a že mě má v plánu nasadit ve středu. Ale nebylo to stoprocentní. Jsem rád, že jsem dostal šanci, že jsem tenhle zápas mohl hrát, protože už dvakrát jsem o Ligu mistrů hrál, ale nikdy jsem nehrál odvetu. Odveta v domácím prostředí je nejvíc. Jsem strašně rád, že jsem tu šanci dostal," prohlásil Škoda.

Postup přes Kluž se podle něj nerodil lehce, po úvodní výhře 1:0 v Rumunsku se Slavia musela vyrovnat s velkým očekáváním. "Všichni nás favorizovali. Psali, že to bude snadné, ale tak to určitě nebylo. Kluž dokázala, že je venku nebezpečná, na Celticu postoupila. I když se jim tam vůbec nevěřilo, dali tam čtyři góly. Určitý respekt a pokoru jsme měli," řekl Škoda.

"Radost je obrovská. Myslím, že ze začátku tam byla nervozita, rychle jsme se zbavovali balonů. Ale když nám to takhle nešlo, byli jsme válečníci. Zvládli jsme to silou vůle, makali jsme do posledních sil," řekl Škoda.

O výhře červenobílých rozhodl v 66. minutě obránce Jan Bořil. "Myslím, že jsme na půlce udělali trochu chybu. Ale nakonec jsme toho využili, protože dva jejich hráči tam vystoupili na Gadžiho (Hovorku), on to prohodil, Bóřa šel sám ze strany a pak to prostřelil. Krásně to uklidil," uvedl Škoda. "Strašně nám to pomohlo. Ten gól byl strašně důležitý. Kdyby ho dali oni, bylo by to hodně blbé," dodal.

Slavia se ve čtvrtek večer při losu dozví jména tří soupeřů, se kterými se utká v základní skupině. "Ještě jsem o tom neměl úplně čas přemýšlet. Jediný, kdo mi to zkazil, je Manchester United, protože do Ligy mistrů nepostoupil. Nejoblíbenější tým tam nemám, ale je tam samozřejmě spousta týmů jako Barcelona, Real, Liverpool. Z prvního koše někoho takového dostaneme. Na los se těším, bude to krásné," dodal Škoda.