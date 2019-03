Skvělá práce! Slávistky se postaraly s Bayernem o senzaci

Fotbalistky Slavie překvapivě remizovaly v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň s Bayernem Mnichov 1:1. Favorit šel v Edenu v 62. minutě do vedení, ale o deset minut později srovnala dalekonosnou ranou Kateřina Svitková. Odveta se hraje v Německu za týden.

Bayern, v jehož sestavě chyběla kvůli zranění česká útočnice Lucie Voňková, od začátku více držel míč, ale Pražanky před rekordní návštěvou na ženský zápas 6822 diváků v Edenu dobře bránily.

Do první velké šance pustily slávistky favorita až po hodině hry, kdy se blýskla brankářka Votíková. V 62. minutě už ani ona nestačila na zakončení Rolföové, která po centru pohodlně uklidila míč do sítě.

V 72. minutě však z více než 30 metrů napřáhla čerstvá vítězka ankety o nejlepší českou fotbalistku loňského roku Svitková a střelou pod břevno srovnala. V závěru Mnichovanky mocně tlačily, ale dvakrát ve vyložené šanci mířily mimo.

