Slavia myslí na postup. Věří, že může giganty potrápit

Cílem fotbalistů Slavie při prvním startu v Lize mistrů po 12 letech je podle trenéra Jindřicha Trpišovského hrát evropské poháry i v jarní části sezony. K tomu by červenobílí potřebovali v konkurenci Barcelony, Borussie Dortmund a Interu Milán, na jehož hřišti odstartují v úterý základní skupinu, skončit nejhůře třetí. Trpišovský věří, že jeho tým může favority potrápit v každém utkání.

"Vnímáme, že jsme ve společnosti tří fotbalových gigantů, ale na druhou stranu, kdybychom něco vzdávali předem, tak jsme do Milána nemuseli jezdit a nemuseli jsme chtít Ligu mistrů hrát. Jednou jsme tady, chtěli jsme sem a musíme se těm týmům postavit," řekl Trpišovský na dnešní tiskové konferenci.

"Náš cíl a touha, sen je i na jaře pokračovat v Evropě. Kvůli tomu musíme sbírat body. Máme na to šest zápasů. Zítra je první z nich a máme první pokus získat body. Pravda leží na hřišti, tam se teprve ukáže, na co ty týmy mají anebo nemají. Pevně věřím, že máme na to v každém zápase všechny soupeře potrápit," uvedl Trpišovský.

Slavia si v minulém ročníku díky postupu do čtvrtfinále Evropské ligy vydobyla respekt. Proto podle Trpišovského nehrozí, že by ji někdo ze soupeřů podcenil.

"Když se vám podařilo remizovat na Seville, vyhrát v Genku a v Kodani a prohrát o gól na Chelsea, tak vás samozřejmě ty týmy berou trošku jinak, než když o vás nic nevědí. Je to Liga mistrů, nikdo tady nechce nic podcenit. Všichni vědí, že musí udělat maximum pro to, aby ty body získali ve všech zápasech. Nikdo není takový, že by podcenil zápas v Lize mistrů. Na to se určitě spoléhat nebudeme," prohlásil Trpišovský.

"Chceme budovat značku Slavie v Evropě a její respekt po návratu do Evropy. Zítra k tomu máme další možnost. Uvidíme, na co to zítra bude stačit," dodal.

O nejsilnější stránce Interu, který v italské lize ze tří zápasů ani jednou bodově nezaváhal, má jasno. "Kdybych měl říct o Interu první věc, která mě napadne, tak je to střelba. Je to vidět i v zápasech, kdy trefují míče z těžkých pozic a jejich hráči mají skvělé zakončení," konstatoval Trpišovský.

Otazník kvůli zranění visí nad startem Romelua Lukakua, kterého "Nerazzurri" přivedli v létě za 65 milionů eur (téměř 1,7 miliardy korun) z Manchesteru United. "Kdybych si měl tipnout, tak zítra hrát nebude, vzhledem k tomu programu, co byl, že má drobné zdravotní potíže a že v sobotu je milánské derby. Je podstatný rozdíl, jestli ve hře je, nebo ne, protože je to atypický, velmi odlišný hráč, nejenom od ostatních útočníků Interu, ale i od ostatních evropských hráčů," popsal Trpišovský šestadvacetiletého Belgičana.

"Hra s ním bude úplně jiná, pokud tam bude. Pokud nebude, ubude nám starost ohledně osobních soubojů, obranných standardních situací, tedy v tom, kde je silný. Na druhou stranu pokud nebude, přibudou nám starosti s pohyblivostí a rychlostí hráčů, ať už je to Sánchez, Politano nebo Martínez," řekl Trpišovský.

Jeho svěřenci podle něj na evropské scéně hrají postupně s kvalitativně čím dál tím těžšími soupeři. "Je to jak pyramida nebo počítačová hra, že jeden level vždycky přeskočíte a jdete do toho těžšího. Zítra je ten level velmi vysoký. Budeme chtít něčím překvapit, ale praxe ukáže, jak se to povede. V Seville jsme taky chtěli překvapit a překvapili jsme sami sebe, že jsme si v desáté vteřině dali de facto vlastní gól," uvedl Trpišovský.