Tecl porazil kamarády: Pralo se to ve mně, ale fotbal je takový

Ačkoli dvěma brankami zajistil fotbalistům Slavie triumf ve finále MOL Cupu nad Jabloncem, odmítl Stanislav Tecl roli hrdiny. Ke gólům mu podle něj hodně pomohli spoluhráči. Více než individuální úspěch ho těší, že po třech ligových titulech může poprvé v kariéře slavit zisk poháru. A pro Slavii ukončil šestnáctileté čekání na pohárovou trofej.

"U mě to trvá ještě déle než 16 let, protože já pohár nikdy nevyhrál. Je to nádherný pocit. Každá týmová trofej přinese krásný zážitek, na který se jen tak nezapomíná," řekl Tecl novinářům po finálové výhře 3:1.

Nejprve otevřel skóre ve 14. minutě, kdy k němu napříč celým vápnem prošel přízemní centr Jaromíra Zmrhala přes tři obránce. "Čekal jsem, že to projde, naštěstí mi vyšel první dotyk, což bylo rozhodující," popsal Tecl.

Ve 39. minutě pak krátce po jabloneckém vyrovnání zařídil po rohovém kopu vítězný gól. Na malém vápně přetlačil obránce a v pádu zakončil. "Standardky jsme dobře kopali a bylo na mně, abych se tam dokázal poskládat. Jsem rád za góly, ale byly to trefy v podstatě do prázdné brány, takže je to zásluha celého týmu," odmítl zásluhy.

Po závěrečném hvizdu měl ale chvíli smíšené pocity, protože ještě na podzim byl hráčem Jablonce a svými góly připravil kamarády o šanci na trofej. "Trochu se to ve mě pralo. Všechny kluky z Jablonce znám, ale takový je fotbal. Teď jsem ve Slavii a dělám maximum pro to, abychom byli úspěšní. Postavil se nám do cesty Jablonec a já dělal, co umím, abychom vyhráli. Je mi jasné, že kluci prožívají velké zklamání, tyhle prohry bolí, umím se vcítit do toho, jak jim je," prohlásil Tecl.

Super sezona? Až skončíme druzí

Věří ale, že Jablonec v lize dožene dvoubodovou ztrátu na třetí Olomouc a zajistí si účast v Evropské lize z třetího místa. "Říkal jsem jim, ať zvládnou třetí místo. Hrají dobře a za tuhle sezonu by si to zasloužili. Budu jim k tomu držet palce," dodal.

Tecl na podzim v Jablonci zářil, ale po jarním návratu do Slavie z hostování se dlouho nemohl prosadit. Nyní ale dostává šanci v základní sestavě i na úkor kapitána Milana Škody a trenérovi Jindřichovi Trpišovskému se odvděčuje góly. Nejprve pomohl porazit Plzeň a dnes i získat pohár.

"Nepřišel jsem ideálně připravený na fotbal, který chceme hrát. Chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Pomalu se to zlepšuje," řekl Tecl, kterého těší i to, že Škoda s Tomášem Necidem ho podporují a nezávidí mu, že nyní hraje on. "Jsme jeden tým, podporujeme jeden druhého, není cítit, že by byl někdo uražený. Takhle by to mělo být. Přál bych klukům stejně, kdybych nehrál já," dodal.

Aby odcházel na letní dovolenou zcela spokojený, chce ještě dotáhnout ligu k druhému místu. "Super sezona to bude, když skončíme druzí. Ještě nás čeká hodně práce, protože to Olomouc bude chtít dohnat," řekl Tecl.