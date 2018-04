Vaclík má v Basileji rekord, vyměnil by ho za titul

Fotbalisté Tomáš Vaclík a Marek Suchý mají po víkendu jistotu, že poprvé po čtyřech letech strávených v Basileji nebudou slavit švýcarský titul, neboť jim ho sebral Bern. A to i přesto, že výkonnost českých hráčů nepolevuje. Vaclík si dokonce dvanácti čistými konty vyrovnal své "švýcarské" maximum, má nejnižší průměr inkasovaných gólů za čtyři sezony a vládne statistikám brankářů.

"Poprvé za čtyři roky tady nezažiju oslavy titulu. Samozřejmě, že bych klidně svůj rekord obětoval. Zase jsem si uvědomil, jak jsou týmové statistiky důležitější než ty osobní. Určitě bych je vyměnil za týmový úspěch," uvedl Vaclík, který má nejlepší statistiky během působení ve Švýcarsku.

Ve 32 zápasech inkasoval jen 27 branek a má průměr 0,84 branky na zápas. V předchozích sezonách to přitom bylo 0,97 (2016/17) a 1,03 (2015/16 a 2014/15). Poprvé se může dostat i pod 30 inkasovaných gólů. A to v soutěži, v níž padají v průměru tři góly na zápas.

"Pro mě je důležité, že se každou sezonu tady ve Švýcarsku zlepšuju. Nevím, jestli je to nejlepší sezona, ale každopádně není tak špatná, jak to podle druhého místa v tabulce vypadá. Rozdíl je asi v tom, že když jsem loni tým svým zákrokem podržel, většinou jsme do pár minut byli schopni dát gól a utkání zlomit. Teď něco chytnu, ale ten gól na druhé straně už většinou nedáme," popsal Vaclík v tiskové zprávě.

"Mám pocit, že moje loňské výkony pomáhaly týmu víc. Když se podíváte na tabulku, podobné množství gólů jako my daly i týmy, které jinak hrají o záchranu," dodal.

V závěru sezony už se Basilej nemůže v tabulce posunout, ale o motivaci mají hráči postaráno. "Každý ví, že hraje o svoji budoucnost. A teď nemyslím případný přestup, ale jde i o Basilej. Náš klub vyhrál ligu osmkrát za sebou, a když teď po osmi letech skončí až druhý, je jasné, že budou muset nastat nějaké změny. Takže teď každý hrajeme i o svoji budoucnost v klubu. Díky tomu mi motivaci nechybí, pořád chci dokazovat, že jsem ve Švýcarsku nejlepší gólman," prohlásil Vaclík.

Reprezentační jednička navíc přidala i čtyři nuly v Lize mistrů. "V ní byla i ta nejcennější nula. Vychytat Manchester United, to byla noc, na kterou se jen tak nezapomíná. V lize asi pak ta v Luganu, kde dostal Marek Suchý brzy červenou karu a my hráli 70 minut o deseti. Myslím, že moje nuly byly důležité i v tom, že letos nevyhráváme zápasy rozdílem tří čtyř gólů jako loni, ale spoustu z nich jsme vyhráli jen o gól," dodal Vaclík.

Ve švýcarké lize má už 46 nul, dalších 34 přidal v české nejvyšší soutěži a 20 mu tak chybí ke vstupu do Klubu ligových brankářů. Ve zbylých čtyřech kolech švýcarské ligy by také mohl zaútočit na osobní rekord 14 nul, které si za sezonu 2013/14 připsal ve Spartě.

"Vím, že jsem v kariéře už včetně druhé ligy překonal sto nul a že se přibližuju i klubu ligových brankářů, kde se počítají jen nuly v první lize. Vážím si toho o to víc, že ve švýcarské lize vždycky padalo hodně gólů, průměr se stabilně pohybuje kolem tří branek na zápas, takže vychytat tady nulu není žádná sranda. Hraje se tady útočně, i týmy, které hrají o záchranu, dávají hodně gólů. O to je podle mě moje současná bilance cennější," dodal rodák z Ostravy.