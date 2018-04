VIDEO: Vrba i Poborský v klipu. Reprezentantky si zahrály na ulici

Celosvětová snaha o popularizaci ženského fotbalu má svůj výrazný odraz i v České republice. Fotbalová asociace (FAČR) míří v podpoře fotbalu mezi ženami na mladou generaci. Fotbal chce představit jako sport posilující zdravý životní styl i krásu a eleganci žen.

"Ženský fotbal je pro nás symbolem rozvoje našeho sportu napříč všemi vrstvami společnosti. Vnímáme ho samozřejmě jako další nástroj pro fyzické zdraví dívek, ale především zábavu a další rozměr této hry. Současná podoba nabízí čím dál více krásy i pěkných fotbalových momentů," potvrzuje ženský fotbalový boom předseda FAČR Martin Malík.



FAČR v jednom ze svých projektů připravila propagační video, ve kterém se na setkávají různé osobnosti sportovního, a především fotbalového prostředí. Trenér Pavel Vrba, někdejší vynikající hráči a reprezentanti Karel Poborský s Tomášem Hübschmanem, freestylista Jan Weber, beachvolejbalistky Kristýna Hoidarová-Kolocová s Michalou Kvapilovou nebo kamerunský záložník, který nastupoval za pražskou Spartu, Martin Abena.



"Je nám ctí, že jsme byly přizvané k natáčení super klipu. Poznaly jsme holky fotbalistky osobně, dokonce jsme si s nimi i ´koply´ a hlavně jsme zjistily, že jsou to fakt kočky. Taky by mohly hrát v plavkách," dodávají s úsměvem a trochou nadsázky reprezentantky v plážovém volejbalu.





Krátký příběh představuje české fotbalové reprezentantky jako typické dámy na odpoledních nákupech, přičemž je zaujme trojice kluků, kteří dělají na ulici parádičky s míčem. Děvčata je vyzvou na malý zápas a mezi cihlovými zdmi pražských Holešovic jim ukáží, že fotbal dovedou hrát stejně dobře.



"Klip se zrodil poměrně rychle, jednoduchý scénář tužkou na papír, potom dotaz na režiséra, zda bychom to za minimální náklady dokázali realizovat, a pak už to byla akce kulový blesk. Největší sousto bylo samozřejmě sladění časových možností všech aktérů, štábu a lokace. Všem bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat za skvělý přístup a ochotu," dokresluje proces před natáčením autor nápadu Ondřej Lípa.



Celá akce zabrala pět hodin natáčení a další čas na postprodukční činnosti, pro některé z aktérů byla první zkušeností před televizní kamerou, ale pro všechny příjemným zpestřením a zábavou. "Přestože to bylo narychlo, všechno běželo poměrně dobře a užili jsme si i dost zábavy. Snad to bude mít i požadovaný efekt ve společnosti," dodává Pavel Vrba, jedna z nejvýraznějších osobností, který si v klipu vedle Poborského s Hübschmanem zahrál epizodní roli.



Na klip, jehož doprovodná hudba pochází z originální produkce pro ženský evropský šampionát v ČR, budou v nejbližších měsících během akcí reprezentace navazovat další projekty a aktivity přímo v dějištích utkání. Nabízet budou rozmanité fotbalové festivaly podobné těm, které se odehrávaly během mistrovství Evropy dívek do 17 let v ČR.