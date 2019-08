Vítězové ČFL mají právo na postup. Legislativa FAČR je ledabylá

Žádná baráž, chceme přímý postup! I tak se mohou zachovat vítězové dvou skupin ČFL probíhajícího ročníku. A podle zkušených legislativců by u soudu uspěli. Začlenění B mužstev profesionálních klubů (bývalé juniorky) přimělo vytvořit v české části dvě skupiny ČFL, jejichž vítězové se mají v baráži utkat o jedno postupové místo do 2. ligy, druhé je vyčleněno vítězi MSFL. Ale odporuje to řádům.

Příslušná norma - Soutěžní řád - jasně praví, že každý vítěz soutěže nebo skupiny má právo na přímý postup. Možnost, aby si nižší norma - v tomto případě Rozpis soutěží - operativně v případě nutnosti toto ustanovení upravila, v ní zakotveno není. Kdyby proto vítězové skupin ČFL odmítli baráž a obrátili se na soud, uspěli by. Aspoň to tvrdí zkušení legislativci. Otevřeně však mluvit nechtějí, protože by byli vystaveni nelibosti fotbalové asociace.

Jedním z těch, kdo navzdory možné šikaně či pomstě ze strany FAČR projevil svůj odborný názor, je bývalý ředitel legislativně-právního oddělení JUDr. Jiří Daněk. "Ano, mohlo by k tomu dojít," souhlasí, že soudní spor by byl patrně na straně klubů.

Přitom vyhnutí se této hrozbě je podle něj snadné. "Stačilo, aby do vyšší normy (Soutěžní řád) bylo zakotveno, že v případě nutnosti může příslušné ustanovení upravit podle svého uvážení norma nižší (Rozpis soutěží)," nabízí řešení. To se však nestalo.

Změny v Soutěžním řádu přitom nemusí odsouhlasit valná hromada, je v gesci výkonného výboru. Kdyby se sešel a příslušnou pasáž upravil, vše by bylo v pořádku. V naléhavých případech, kdy hoří čas, by se v souladu se stanovami spolku dalo hlasovat v nepřítomnosti per rollam - korespondenčně.

Jak bude vypadat další soutěžní ročník, stanoví Rozpis soutěží, který je uzavírán k 30. červnu příslušného roku. "Myslím si, že kdyby se výkonný výbor usnesl ještě před zahájením soutěže, dalo by se hodně napravit, i když by to nebylo úplně legislativně čisté," soudí Daněk.

Obě skupiny ČFL se však už rozeběhly. Ve skupině A např. zvítězila Slavia B nad Admirou 7:2 a Sparta B v Domažlicích 2:1, ve skupině B rezerva Bohemians podlehla Brozanům 0:2 a Jablonce 0:3 Chlumci nad Cidlinou. Soutěž tedy začala v rozporu s řády. "Legislativa se nedá dělat ledabyle," upozorňuje Daněk.

------------------------

§ 19 Soutěžního řádu

Postupy a sestupy

1. Vítěz soutěže nebo její skupiny získává právo postoupit do vyšší soutěže.