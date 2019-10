Arsenal na dně: vybučený kapitán nadával fanouškům

Nedělní zápas proti Crystal Palace byl poslední kapkou. Domácí remíza proti outsiderovi, emotivní střídání kapitána Xhaky, další bezkrevný výkon nebo opětovné vynechání Mesuta Özila ze sestavy. To všechno jsou důvody, proč se fanoušci fotbalového Arsenalu ocitli během několika týdnů na dně.

Zprvu se zdálo víkendové ligové utkání pro červenobílé barvy dobře. Rychlé vedení dva nula, které po dvou rohových kopech zařídilo stoperské duo - Sokratis a David Luiz. Asi nikdo by v tu chvíli neřekl, že příštích osmdesát minut bude čirá frustrace.

Ještě v prvním poločase snížil z pohledu hostů Luka Milivojevič, když verdikt sudího o nasimulované penaltě přehodnotilo video. V 52. minutě zmrazil Ajew hlavičkou celý Emirates stadium podruhé, když vyrovnal na 2:2. Kouč domácích Unai Emery po hodině hry reagoval střídáním. Místo kapitána Granita Xhaky poslal do hry ofenzivnějšího mladíka Saku.

Právě tenhle moment vyvolal suverénně největší ohlas ligového víkendu na ostrovech. Příznivci Kanonýrů již dlouhou dobu kritizují Xhaku za jeho špatné výkony, tudíž jeho vystřídání oslavili mohutných potleskem. Erupce nadšení byla podobná, jako kdyby snad Arsenal vstřelil gól.

Švýcar Xhaka však situaci vůbec neunesl. Sundal si kapitánskou pásku, hodil ji směrem k útočné hvězdě Aubameyangovi a velmi pomalým krokem se sunul ven z hrací plochy. Když ho za jeho chování ochozy vybučely, začal ironicky gestikulovat, ať ještě přidají na intenzitě (navíc do hlediště opakovaně prohlásil vulgární výraz f*ck off). Jakmile opustil trávník, ihned ze sebe strhl dres a zahodil ho. Některá anglická média hovoří o tom, že utkání ani nedokoukal a ze stadionu okamžitě pláchl.

Jak viděl celý incident trenér Arsenalu Unai Emery? "V podobně těžkých situacích může být naše srdce rozbouřené, ale mysl musí zůstat jasná. S Granitem si o tom promluvíme, jeho reakce byla nepatřičná."

O současného vůdce Gunners se otřela i klubová legenda Ian Wright. "Měl by se omluvit. To by bylo hodné kapitána. Měl se omluvit už dávno, tohle není chování lídra. Fanoušci ho sledují celé čtyři roky, mají s ním trpělivost a on místo vděku s nimi jedná takto."

Deprese, jenž aktuálně vládne na severu Londýna, se ale nevztahuje jen na švýcarského záložníka. Fanoušci jsou nazlobeni na kouče Emeryho kvůli špatné taktické připravenosti týmu. Hráči často neví, co a jak mají hrát, proto také ztrácejí spousty bodů po otřesných výkonech s papírově slabšími celky.

Příznivcům také velmi vadí odstřihnutí jedné z největších hvězd týmu Mesuta Özila. Kreativní záložník pobírá nejvyšší mzdu z celého mužstva, ale v Premier League se v letošní sezoně ukázal pouze jednou! To je veliký luxus na to, že je zdravý a mužstvo hraje zle. I proto se čím dál častěji zpívá chorál na podporu německého fotbalisty, který fanouškům na pažitu zkrátka chybí. V neděli proti Crystal Palace byl popěvek extrémně hlučný, že ho nemohl přeslechnout ani nervózně pochodující kouč Emery.

Tomu nepomohl ani francouzský útočník Alex Lacazette, když na sociálních sítích "olajkoval" status, který žádal Emeryho odstoupení.

Ustojí španělský kouč tlak? Vyslyší přání a začne stavět Özila? Jak se vypořádá s chováním kapitána Xhaky? Spousta otázek, ale pramálo času. Ve středu večer hraje Arsenal ligový pohár v Liverpoolu a hned v sobotu ho čeká domácí ligový zápas proti Wolves, kde Kanonýři musejí zvítězit.