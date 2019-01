Až z toho mrazí! Sala si předpověděl vlastní osud, než zmizel

Fotbalový svět zasáhla obrovská tragédie. Argentinský útočník Emiliano Sala měl namířeno z francouzského Nantes do velšského Cardiffu, který zaplatil rekordní sumu v historii klubu. Letadlo se však cestou do Británie ztratilo a od té doby o něm nikdo neví. Celá posádka včetně 28letého hráče se od úterý pohřešuje. On sám přitom posílal kamarádovi zprávy, ve kterých jako by tušil, co se má stát.

Už více než 24 hodin pokračuje pátrání po zmizelém letounu, který se ztratil nad Lamanšským průlivem. Žádné povzbudivé zprávy zatím nepřicházejí a s každou přibývající minutou se šance na jeho záchranu včetně posádky zmenšují. O život tak zřejmě přišel i argentinský útočník Emiliano Sala, který se těšil na nové angažmá v anglické Premier League.

Posila za 436 milionů korun se v pondělí rozloučila s bývalými hráči ve francouzském Nantes a měla namířeno do velšského Cardiffu, kde se měla hlásit v úterý. Už během letu ale napsal svému kamarádovi zprávu přes komunikační kanál WhatsApp, jako by věděl, co se stane. "Řekl mu, že se v letadle velmi bojí, a pokud by ho nemohli najít, tak už budou vědět, co se stalo," bylo napsáno ve zprávě. Jeho nahrávky zveřejnil argentinský deník Ole.

I přes pochyby se Sala rozhodl, že poletí. Spolu s ním letoun vzlétl až na čtvrtý pokus a Argentinec měl čím dál větší obavy. "Teď už sedím v letadle. Vypadá, že se celé rozpadne. Ale jsem na cestě do Cardiffu! Je to bláznivý, ale zítra odpoledne to začíná, chlapi, čeká mě můj nový tým," sdělil Sala, ačkoliv měl strach, co se s ním stane, protože podle něj stroj vydával podezřelé zvuky.

Zprávy od Saly, které posílal svým přátelům, dostal i Uruguayec Diego Rolan, kterému Argentinec psal, než letadlo zmizelo. Všechno naznačuje k tomu, že si 28letý útočník sám předpověděl, že bude v obtížích. Veselé informace poté nepřidal ani Rolan, který také neměl pozitivní ohlasy týkajících se přeletů s podobnými letouny. "Měl jsem několik soukromých letů s tímto typem letadel. Vždy máte strach, ale nikdy nečekáte tuto situaci," popsal Rolan v rádiu.

Salovi přátelé se začali obávat nejhoršího, když jim přišla další zpráva, která nevypadala vůbec pozitivně. "Pokud byste ode mě neměli do hodiny a půl žádné zprávy, nevím, jestli nebude potřeba, aby mě někdo vyrazil hledat, jestli mě vůbec najdou. Začíná mě to děsit... Táto, mám strach!" stálo ve zprávě. Od té chvíle není po Argentincovi ani stopa. Všichni se obávají nejhoršího.

V úterý vydala na svém twitterovém účtu guernseyská policie prohlášení, že šance na nalezení těl jsou nyní hodně slabé. "Během 15hodinového hledání, jak ve vzduchu, tak po moři z Normandských ostrovů, Velké Británie a Francie, bylo ve vodě vidět mnoho plovoucích předmětů. Nejsme ale schopni potvrdit, že se jedná o kusy z chybějícího letadla. Nenašli jsme žádné známky života. Pokud by přistáli na vodě, šance na přežití jsou v této fázi nulové," stálo v prohlášení.