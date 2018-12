Bojujme proti rasismu, bouřil Guardiola. Politikům nevěří

"Rasismus je všude, nejen ve fotbale," vrátil se trenér Manchesteru City Pep Guardiola při úterní tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů s Hofennheimem k nepříjemné víkendové události, kdy fanoušci Chelsea se na stadionu pustili do záložníka Citizens Raheema Sterlinga a vyslal jasný vzkaz lidem do celého světa.

"Musíme proti němu bojovat, abychom vylepšili budoucnost pro všechny. Nikoliv jen v Anglii, ale všude," nebral si servítky slavný kouč City a svými výroky cílil i mimo fotbalové trávníky.

Čtyřiadvacetiletý anglický útočník si vyslechl nadávky na svou osobu během zápasu na Stamford Bridge, když si šel pro míč za brankou. Konkrétní okamžik byl zveřejněn i ve videu na sociálních sítích. Sterling se danému incidentu vysmál, nicméně na sociální síti instagram vydal prohlášení, ve kterém zpochybnil způsob, jakým média zobrazují hráče tmavé pleti, a hned vyvolal diskuzi.

Na předzápasové tiskové konferenci k poslednímu utkání v základní skupině Ligy mistrů se k uvedenému momentu vrátil i trenér Pep Guardiola. "Raheem je neuvěřitelná osoba a lidská bytost," prohlásil kouč Manchesteru City, jehož svěřence čeká ve středu duel s německým Hoffenheimem.

Guardiola také věří v sílu médií. "V nich je skutečná síla dnešního světa, nikoli v politice, takže mají zodpovědnost," prohlásil španělský stratég. Už v pondělí vydali zástupci Chelsea prohlášení, že čtyři fanoušci, kteří jsou obviněni z rasismu, mají zakázaný vstup na stadion.

Trest bude platiti do té doby, než policie ukončí vyšetřování. "Fotbalový klub Chelsea považuje všechny formy diskriminačního chování za odporné," stojí v prohlášení a dodává, že klub bude také plně podporovat jejich trestní stíhání, což ocenil i Guardiola s dodatkem, že by udělal to samé.

Jedním z fanoušků byl i Colin Wing, jenž se už přes deník Daily Mail fotbalistovi omluvil, nicméně přísahal, že používá častěji slovo Manc (zkratka pro Manchester City) častěji než "černý". "Jsem hluboce zahanben svým chováním. Chci se Raheemovi bezvýhradně omluvit a doufat, že bude lepším člověkem než já, když to přijme," řekl šedesátiletý příznivec londýnského klubu.