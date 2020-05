Bruce: Bojím se, že se hráči sesypou jako domeček z karet

Trenér fotbalistů Newcastlu Steve Bruce se obává, že se hráči na chystané obnovení anglické ligy nestihnou dostatečně připravit. Premier League by se po koronavirové pauze mohla rozběhnout v druhé polovině června. V pondělí budou kluby hlasovat o návratu k týmovým tréninkům.

"Potřebujeme nejméně šest týdnů, aby se hráči dostali znovu do formy. Je třeba mít na paměti, že měli osm týdnů volno, které bylo asi nejdelší, co kdy zažili," řekl Bruce listu Sunday Telegraph. "Musíme mít na přípravu dost času, jinak se hráči sesypou jako domeček z karet. Většina trenérů to vidí stejně. Nevím, jak by se mohlo začít do konce června hrát," prohlásil zkušený kouč třináctého týmu tabulky.

Po víkendovém testování hráčů a trenérů na koronavirus a pondělním jednání klubů Bruce počítá s tím, že se v úterý začne trénovat. V návratu k fotbalu ze zdravotního hlediska nevidí problém. "Při těch opatřeních je návštěva supermarketu nebo tankování na benzince asi riskantnější," uvedl Bruce.

Hráčům budou v klubech měřit teplotu a dvakrát týdně budou podstupovat testy na covid-19. Při tréninku budou muset dodržovat přísné hygienické zásady, v klubech se nebudou moci stravovat ani sprchovat. Na hřišti bude moct ve skupině trénovat maximálně pět hráčů a budou zakázány souboje.