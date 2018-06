Can se loučí s Liverpoolem, Němec údajně míří do Juventusu

Německý záložník Emre Can odchází po čtyřech letech z Liverpoolu a podle britských a italských médií má namířeno do Juventusu. V anglickém klubu vypršela čtyřiadvacetiletému fotbalistovi smlouva. Poslední zápas za Liverpool si Can zahrál ve finále Ligy mistrů, v němž "Reds" podlehli Realu Madrid 1:3.

Od přestupu z Leverkusenu odehrál dvacetinásobný německý reprezentant, který chybí v nominaci na mistrovství světa v Rusku, za Liverpool 167 utkání. Vítěznou trofej s anglickým celkem nezískal. Stříbro si odnesl také z předloňského ročníku Evropské ligy a Ligového poháru v roce 2016.

Kromě Canova odchodu v pátek Liverpool oznámil, že v klubu končí i obránce Jon Flanagan, který si za tým zahrál naposledy loni v září. Letos v lednu byl odsouzen za napadení přítelkyně, kterou nad ránem v opilosti srazil na ulici na zem a ještě do ní kopl.