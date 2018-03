Carragher plivl na dívku v autě a přišel o komentování fotbalu

Neunesl porážku svého týmu a pozápasový incident ho bude mrzet. Bývalý fotbalový obránce Liverpoolu Jamie Carragher cestou z Manchesteru, kde jeho bývalý klub prohrál ve 30. kole anglické ligy 1:2, neustál provokace z kolem jedoucího vozidla a plivl na čtrnáctiletou dívku. Televize Sky ho s okamžitou platností stáhla coby komentátorského experta. O jeho budoucnosti bude dál jednat.

Čtyřicetiletý Carragher, který hrál v liverpoolském dresu sedmnáct let, se jen těžko smiřoval s porážkou bývalého klubu, který v boj o druhé místo prohrál na Old Trafford s místním Manchesterem United 1:2. Při odjezdu se stadionu se bývalý obránce stal terčem posádky kolem jedoucího auta. Na záznamu je slyšet, jak na něho otec dívky, který si vše natáčel, pokřikuje: "Smůla, Jamie, chlapče. 2:1." Vzápětí je jasně vidět i plivanec, který podle komentáře z auta zasáhl čtrnáctiletou dívku na sedadle spolujezdce.

Carragher se za svůj počin omluvil. Nicméně televizní společnost Sky nenechala tento incident bez povšimnutí. "Tuto záležitost bereme velmi vážně a důrazně odsuzujeme Jamieho chování," uvedlo britským médiím vedení Sky. "Úroveň jeho chování klesá výrazně pod standardy, které očekáváme od naších lidí," pokračovalo nadále v prohlášení s tím, že byl Carragher okamžitě suspendován a stažen z komentování fotbalových přenosů.

Bývalý obránce se pokoušel před vedením televize svůj zkrat ospravedlnit. Nazval ho okamžikem šílenství. Následně se na twitterovém účtu omluvil i celé rodině, jejíž dceru poplival. "Je to pro dotyčnou rodinu devastující. Omlouvám se za své činy," napsal Carragher. "Nejvíce mě mrzí, že uprostřed toho byla čtrnáctiletá dívka, což mě ničí víc než cokoliv jiného," zpytoval své svědomí nadále někdejší bek Liverpoolu, jenž doufá, že mu rodina děvčete odpustí.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH