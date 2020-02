Casillas chce kandidovat na předsedu španělského svazu

Slavný brankář Iker Casillas by rád vedl španělský fotbalový svaz. Podle rozhlasové stanice Cadena Ser bude osmatřicetiletý kapitán mistrů světa a Evropy a nynější hráč Porta kandidovat na předsedu. Pokud by uspěl, aktivní kariéru by ukončil.

Casillas prodělal loni v květnu během tréninku s Portem infarkt. K tréninku se pozvolna vrátil po půl roce, a pokud by uspěl na politické scéně, s fotbalem by skončil nadobro.

Španělský svaz nyní vede Luis Rubiales a o funkci se bude ucházet znovu. Volby by se měly konat na podzim.

Casillas přišel do Porta v roce 2015. Předtím působil od roku 1990 v Realu Madrid, s kterým získal pět mistrovských titulů. Jako kapitán dovedl španělskou reprezentaci k titulu mistrů světa v roce 2010 a také k triumfům na evropském šampionátu v letech 2008 a 2012.