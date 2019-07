Casillas dva měsíce po infarktu s Portem zahájil letní přípravu

Slavia Praha před bojem o Ligu mistrů ztrácí výraznou postavu, do Řecka odchází Miroslav Stoch. Neuvážený krok demokraticky smýšlejících fotbalových nadšenců -... více

Český fotbalista

Dortmund stále zajímá Schick. Portfolio uchazečů je ale širší

Útočník Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o českého fotbalového reprezentanta trvá. Německý vicemistr hodlá před další... více