Casillas se zatím mezi tři tyče nevrátí. Bude fungovat jako spojka

Bývalý dlouholetý brankář Realu Madrid Iker Casillas bude po prodělaném infarktu nadále pokračovat u svého současného zaměstnavatele FC Porto. Nikoliv však v roli hráče, ale jako spojka mezi kádrem a trenéry.

Během své práce v realizačním týmu se bude Casillas nadále zotavovat s vidinou, že se třeba mezi tři tyče ještě vrátí.

"Budu dělat něco jiného, než na co jsem byl ve své kariéře zvyklý. Po propuknutí mých zdravotních problémů mě trenér oslovil, zda bych nezůstal u týmu alespoň v této roli. Budu blíž hráčům, pomáhat mladíkům a udělám vše, co bude v mých silách," řekl osmatřicetilý brankář.

"Nyní se už plně připravujeme na začátek sezony. Máme v nohách několik týdnů přípravy, ale stále nás čeká hodně práce před prvním soutěžním zápasem. Věřím, že budeme mít skvělou sezonu, vyhrajeme titul, pohár a dojdeme co nejdále v pohárové Evropě," potvrdil Casillas, že bere svou novou funkci vážně.

Španělský mistr světa stále oficiálně neoznámil konec kariéry, zároveň ale neví, zda a kdy by se mohl do brány vrátit. Před dvěma týdny zveřejnil na sociálních sítích fotografii, na které jde se svými spoluhráči na trénink. Vzkazem "zpátky do práce" ale neměl prozatím na mysli svůj návrat na trávníky, jak se všeobecně předpokládalo.

Casillas přestoupil do Porta z Realu Madrid v roce 2015 a v loňské sezoně odchytal 31 utkání v ligové soutěži. Během své kariéry v Realu si připsal za 16 sezon 725 utkání a pomohl Bílému baletu k pěti domácím titulům a třem triumfům v Lize mistrů.

Kromě titulu mistra světa z roku 2010 má navíc na kontě i zlato z Eura 2008 a 2012.