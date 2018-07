Čech udivil spoluhráče. Na večírku začal sprostě rapovat

V posledních dnech se to jen hemžilo spekulacemi o odchodu Petra Čecha z Arsenalu. Po odmítnutí nabídky italské Neapole je však skoro jasné, že český gólman zůstane nadále v Londýně. S Kanonýry nyní absolvuje předsezonní turné v Singapuru. Jako již tradičně, při jedné z večeří se nováčci v týmu chopili mikrofonu a zazpívali kus nějaké písně. Nezůstalo však pouze u noviců, své pěvecké schopnosti předvedl také Petr Čech.

Nejprve byli vyzváni na provizorní pódium nově příchozí hráči. Brankář Leno a mladý záložník Guendouzi si vzali na pomoc své mobilní telefony, ze kterých četli slova písniček. Po jejich představeních však nebyl zdaleka konec. Sál začal skandovat "Petr, Petr!" a bylo jasné, co přijde.

O Čechovi je známo, že je velmi dobrý při hře na bubny. O tom, jak dobrý je zpěvák, se mohli spoluhráči z Arsenalu na vlastní uši přesvědčit. Bývalý reprezentační brankář začal k udivení všech rapovat. Místy dokonce sprostě! "Tahle cesta je hodně dlouhá a nemůžu se dočkat z*******ho domova," rozjel Čech svou show. "Kluci, jsme teď v Singapuru. Přinutili jste mě zpívat a to není k***a cool," pokračoval s úsměvem.

K jeho smůle bylo vystoupení natočeno útočníkem Pierrem Emerickem Aubameyangem, který do Arsenalu přišel letos v zimě, tudíž má svoji pěveckou performanci už za sebou. Ihned po natočení umístil video na sociální síť Instagram, kde sice vydrželo jen pár chvil, ale i tak se stalo okamžitě hitem.

Kromě srandovního počinu po týmové večeři byl Čech součástí také jedné oficiální události. Společně s Alexandrem Lacazettem, Hectorem Bellerinem a Sokratisem Papastathopoulosem byl osobně u představení oficiálních třetích dresů londýnského klubu. Tyto dresy jsou v sezoně používány zřídkakdy, většinou na pohárové zápasy. Poprvé v historii klubu mají dresy tyrkysovou barvu. Po krátké prezentaci se poté hráči A týmu vyfotili se singapurskými fanoušky a rozdali podpisy.

Oficiální video Arsenalu, které představuje světu nové dresy na příští sezonu.

