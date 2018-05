Chelsea ovládla FA Cup, ve finále porazila Manchester United

Fotbalisté Chelsea vyhráli poosmé Anglický pohár. Ve finále v londýnském Wembley porazili Manchester United 1:0 gólem Edena Hazardy z penalty. Svěřenci italského kouče Antonia Conteho si vynahradili loňskou finálovou porážku s Arsenalem a nejstarší fotbalovou soutěž světa ovládli po šesti letech.

Rozhodující okamžik finále přišel po 20 minutách hry. Phil Jones fauloval ve vápně pronikajícího Hazarda a belgický záložník z penalty překonal Davida de Geu.

Manchester promarnil možnost třináctým triumfem v Anglickém poháru vyrovnat rekordní bilanci Arsenalu. Trenér José Mourinho tak vyšel ve své druhé sezoně v United naprázdno poté, co loni vyhrál Evropskou ligu a Ligový pohár.

Chelsea pohárovým úspěchem alespoň částečně napravila nepovedený ročník Premier League, v němž při obhajobě titulu obsadila páté místo. "Potřebovali jsme zachránit sezonu, která nám nevyšla. Jsme zvyklí vyhrávat, nemyslím to arogantně," uvedl kapitán Gary Cahill. "Pro mě je to splněný sen, protože jsme získali první trofej, co jsem kapitán."

Trenéra Antonia Conteho ale podle médií zřejmě ani dnešní vítězství ve funkci nezachrání. "Mám ke klubu velký respekt. Jsem si jistý, že učiní to nejlepší rozhodnutí. Přijmu cokoli, co přijde," uvedl italský kouč.