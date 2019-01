Crouch se vrací do Premier League, United opouští Fellaini

Francouzský útočník Anthony Martial podepsal novou smlouvu s Manchesterem United. Třiadvacetiletý fotbalista se anglickému klubu upsal do konce června 2024. Součástí dohody je i možnost prodloužení kontraktu o další rok.

Martial přišel do United v září 2015 z Monaka, ve 162 zápasech vstřelil 46 branek a na dalších 26 přihrál. V tomto ročníku vicemistr Evropy z roku 2016 zaznamenal osm gólů. S manchesterským klubem předloni bývalý hráč Lyonu také vyhrál Evropskou ligu.

Španělský záložník Denis Suárez odešel z Barcelony do Arsenalu. Pětadvacetiletý fotbalista bude v londýnském klubu, kde působí také český brankář Petr Čech, hostovat do konce sezony. Součástí dohody je i možnost přestupu.

Suárez poprvé přišel do Barcelony před čtyřmi lety a v Arsenalu se potká s trenérem Unaiem Emerym, pod kterým hrál během hostování v Seville v sezoně 2014/15. Záložník poté přestoupil do Villarrealu, odkud ho katalánský celek koupil před třemi lety zpět, ale ani tentokrát se Suárez neprosadil.

Fellaini míří do Číny

Belgický reprezentační záložník Marouane Fellaini opouští Manchester United a míří do Číny. Anglický klub se již dohodl na přestupu jednatřicetiletého zkušeného fotbalisty s celkem Šan-tung Lu-neng, který je třetí v tabulce tamní superligy.

United patří v Premier League šesté místo a Fellaini po příchodu kouče Ole Gunnara Solskjaera ztratil místo v sestavě. V sedmi zápasech odehrál pouhé tři minuty.

Do Manchesteru majitel bronzu z loňského MS přišel v roce 2013 z Evertonu za 27,5 milionu liber, smlouvu měl ještě na rok a půl. Týmu z Old Trafford pomohl k zisku Anglického a Ligového poháru a k triumfu v Evropské lize.

Barcelonu posílí Emerson i Murill

Barcelona získala obránce Emersona z Atlética Mineiro. Katalánský klub za dvacetiletého brazilského fotbalistu zaplatil dvanáct milionů eur (asi 309 milionů korun) a s bývalým hráčem Ponte Preta podepsal pětiletou smlouvu.

Kromě Emersona získala Barcelona v zimní přestupovém období také útočníka Kevina-Prince Boatenga a obránce Jeisona Murilla, které přivedla ze Sassuola, respektive Valencie na hostování. Vedoucí celek španělské ligy koupil také záložníka Frenkieho de Jonga, ale až do příštího ročníku ho ponechal na hostování v Ajaxu.

Crouch se v osmatřiceti vrací do Premier League

Bývalý anglický reprezentant Peter Crouch se v 38 letech vrací do Premier League. Vysoký útočník přestoupil z druholigového Stoke do Burnley, s kterým bývalý hráč Liverpoolu nebo Tottenhamu podepsal smlouvu do konce sezony.

Crouch se po loňském sestupu dočkal návratu do nejvyšší soutěže den po 38. narozeninách. V Premier League zatím nastoupil za šest klubů a v 462 zápasech si připsal 108 gólů.

Účastník dvou světových šampionátů má za sebou v nejvyšší soutěži angažmá ve Stoke, Tottenhamu, Aston Ville, Southamptonu, Portsmouthu a Liverpoolu, s kterým si v roce 2007 zahrál finále Ligy mistrů.