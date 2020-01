Další bývalý hráč trenérem? Barcelona kontaktovala Xaviho

Ve fotbalovém prostředí se rozmáhá nový trend. Nejlepší týmy světa omlazují nejen kádry, ale také věk svých trenérů. Po Franku Lampardovi v Chelsea a Mikelu Artetovi v Arsenalu by se na lavičku slavné Barcelony mohl dostat legendární Xavi.

Bývalý španělský reprezentant, jenž momentálně koučuje katarský tým Al Sád, by se mohl v blízké budoucnosti stát lodivodem katalánského velkoklubu. Dle médií už byl Xavi Barcelonou kontaktován a mohl by vystřídat současného trenéra Ernesta Valverdeho. Jednalo by se tak o návrat do celku, se kterým kreativní záložník slavil čtyři triumfy v Lize mistrů a osm ligových titulů.

Dle zahraničních zpravodajů se měl v Dauhá sejít s legendárním fotbalistou sportovní ředitel Barcelony Eric Abidal a výkonný ředitel klubu Oscar Grau. Téma hovoru bylo jasné - návrat na Camp Nou. Traduje se, že byla nabídnuta smlouva na dva roky.

Xavi je jednou z nejvýraznějších postav Barcy v historii. Odehrál za ni 767 zápasů a jeho comeback by rozhodně dával smysl. Do Al Sádu zamířil v roce 2015, kde odehrál poslední čtyři roky své kariéry. Španělská hvězda na pozici středního záložníka plynule přešla z pozice hráče na lavičku koučovat katarský tým.

Valverde je poslední dny pod velikým tlakem. Pětapadesátiletý kouč, jemuž po skončení ročníku vyprší kontrakt, ve čtvrtek se svým mančaftem prohrál 2:3 v semifinále španělského poháru proti Atléticu Madrid. V lize je Barcelona přímý konkurent Realu Madrid v boji i mistrovský titul.

Napodobí Xavi své vrstevníky Lamparda a Artetu?