Debakl místo kontumace. Tým raději dostal dvacet gólů

Fotbalovou Itálií hýbe po víkendu jeden hodně zvláštní výsledek. V tamější třetí lize skončil jeden zápas 20:0. Beznadějně poslední tým tabulky Pro Piacenza nastoupil k utkání pouze se sedmi hráči do pole a na hřišti si udělal pořádnou ostudu. Raději totiž připustil debakl, než aby automaticky sestoupil do nižší ligy, kam velmi pravděpodobně stejně zamíří.

Výrazné výhry jednoho týmu nad druhým jsou většinou k vidění v nižších soutěžích typu okresního přeboru a podobně. Když se ale tak rozdílný výsledek urodil v italské Serii C, třetí nejvyšší soutěži, přinesl velké pozdvižení. Tým Pro Piacenza si totiž nechat vstřelit dvacet branek jenom proto, aby nebyl považován za automaticky sestupujícího. Rekordní výhru v historii klubu tak slavili hráči Cunea.

Hráči Pro Piacenzy již měsíc protestují kvůli chybějícím výplatám, nenastoupili už k předchozím čtyřem zápasům a všechna utkání byla zkontumována výsledkem 0:3 v jejich neprospěch. Klub si však nemohl dovolit další: pátá kontumační prohra v řadě by totiž znamenala automatický sestup o ligu níž. Raději si zvolil variantu, že si uřízne pořádnou ostudu.

It’s worth clarifying that the 8-man @propiacenza1919 team trailing 16-0 at HT are NOT the same as @piacenzaca (formerly of Serie A). They’re in the same league, but very much separate entities #ProPiacenza #CuneoProPiacenza #Cuneo #LegaPro #SerieC #calcio #football #soccer pic.twitter.com/ThRUBirfrp

Na hřišti se tak objevilo pouze sedm hráčů, další se kvůli chybějící dokumentaci zapojil až ve druhém poločase, kdy naskočil do zápasu za stavu 0:16 z pohledu jeho týmu. Na lavičce přitom neseděl nikdo další z kádru ani realizačního týmu. Kapitánskou pásku navlékl do zápasu teprve osmnáctiletý hráč, který byl v zápise veden i jako trenér.

Na čtvrtině všech gólů se podílel útočník s "obranným" příjmením Edoardo Defendi, který všech pět zásahů stihl vstřelit za třicet minut na hřišti. Poté šel střídat. Ještě o jeden gól víc vstřelil Hicham Kanis, jenž stihl dát všechny branky do poločasu. Cuneo se výhrou přiblížilo alespoň play-off o Serii B, zatímco Pro Piacenza se získanými osmi body je beznadějně poslední a míří za sestupem.

It’s all over in #Cuneo, the hosts having done the honourable thing and eased up in 2nd half. Finishes 20-0



