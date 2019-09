Debut a hattrick v Lize mistrů? Haaland si splnil sen.

Snový debut v Lize mistrů v úterý prožil norský fotbalista Salcburku Erling Haaland. Teprve devatenáctiletý útočník při prvním startu v prestižní soutěži pomohl k drtivé domácí výhře 6:2 nad Genkem hattrickem, který označil za nejbláznivější věc ve svém životě.

Haaland stihl tři góly už během úvodního poločasu, kdy nekompromisně trestal pomalou a chybující obranu Genku. Robustní útočník otevřel skóre ve druhé minutě a další góly přidal ve 34. a 45. minutě.

"Tohle je ta nejbláznivější věc, kterou jsem v životě udělal. A naši fanoušci? Bože můj. Měl jsem husí kůži, hned jak jsem vstoupil na hřiště. Ještě teď na těle cítím něco, co jsem ještě nikdy necítil," řekl Haaland novinářům po zápase.

V 19 letech a 58 dnech se stal třetím nejmladším autorem hattricku v LM, překonali ho pouze Španěl Raúl González a Angličan Wayne Rooney. Norský mladík věří, že Salcburk může napodobit Ajax Amsterodam, který v minulé sezoně jako outsider senzačně došel až do semifinále Ligy mistrů a cestou vyřadil například giganty Real Madrid či Juventus Turín.

"Všechno je možné. Viděli jsme, co se jim povedlo. Bylo by hezké stát se novým Ajaxem. Víme, že v Lize mistrů je hodně dobrých týmů. Bude to velice těžké, ale ne nemožné," prohlásil Haaland, jehož otec Alf-Inge hrával v Anglii za Nottingham, Leeds a Manchester City.

V Salcburku, kam přestoupil letos v lednu z Molde za pět milionů eur, prožívá excelentní start do sezony a během úvodních devíti soutěžních utkání nasázel 17 gólů. Hattrick se mu před Ligou mistrů už povedl dvakrát v rakouské lize a jednou i v domácím poháru.

"Jeho gólová série je úžasná. Jsem za něj moc rád. Lidé říkají, že si v lize skóruje jen tak pro radost a musí se ukázat na velké scéně. Pak přijde zápas v Champions League a on dá další hattrick," uvedl záložník Salcburku Zlatko Junuzovic.

Haaland už na sebe upozornil na letním mistrovství světa do 20 let, kdy se blýskl neuvěřitelnými devíti brankami při drtivé výhře Norska 12:0 nad Hondurasem. Na začátku měsíce si odbyl premiéru za reprezentační A-tým v utkání proti Maltě a pak nastoupil i v další kvalifikaci proti Švédsku.

Na talentovaného střelce nedají v Salcburku dopustit. "Je to skvělý hráč, ale ještě víc je to pro mě skvělý mladý muž. Ukazuje to každý den, tvrdě pracuje a nebere nic jako samozřejmost. Každý den dokáže rozesmát spoluhráče. Jsme opravdu šťastní, že ho máme, a pokud ho udržíme zdravého, bude se jenom zlepšovat," vychválil Haalanda trenér rakouského mistra Jesse Marsch.

"Je fenomenální. Se svou výškou je tak hbitý a tolik ho poslouchá míč. Na tréninku se proti němu hraje fakt špatně, zastavíte ho jenom faulem. Zase jednou ukázal, že časem určitě bude jedním z nejlepších útočníků na světě," doplnil obránce Salcburku Maximilian Wöber.