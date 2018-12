Di Francesco v ohrožení. Bude mít Schick po neděli nového kouče?

Možná poslední hodiny ve funkci odpočítává současný lodivod fotbalistů AS Řím Eusebio Di Francesco. I přes poměrně hladký postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů čelí jeho svěřenci kritice ze všech stran, a to zejména kvůli mizerné formě v italské Serii A. Může se tak stát, že v případě neúspěchu v nedělním domácím utkání s Janovem sáhne vedení AS ke změně na trenérském postu. Případným odchodem devětačtyřicetiletého Itala z "věčného města" by se mohla výrazně změnit i pozice českého reprezentačního útočníka Patrika Schicka.

V tom zápase Římanům na první pohled o nic nešlo - ať už by středeční utkání v Plzni dopadlo jakkoliv, skončilo by AS na druhé, tedy postupové pozici ve své základní skupině Ligy mistrů. Přesto trenér Di Francesco nasadil to nejlepší, co měl v tu chvíli k dispozici. Z jednoduchého důvodu, hrál o své bytí a nebytí v klubu. Jak český fotbalový fanoušek dobře ví, Viktoria přesto udolala svého věhlasného soupeře 2:1.

Podle italského deníku Corriere dello Sport je po tomto výsledku Di Francescova situace už velmi kritická. Reálný je scénář, že pokud jeho tým neporazí v neděli Janov, Ital na lavičce skončí. Jako nejpravděpodobnější náhrada se deníku v současnosti jeví Paulo Sousa. Pro portugalského kouče mluví fakt, že v Itálii vedl dva roky Fiorentinu a jako hráč strávil celkem čtyři roky v Juventusu Turín, Interu Milán a Parmě.

Italská média ale spekulují i o dalších jménech. Odvážnější mluví o bývalém úspěšném kouči Juventusu, Chelsea a italského národního týmu Antoniu Contem nebo o někdejším trenérovi francouzského reprezentačního výběru a pařížského giganta PSG Laurentu Blancovi. Ve hře je i římská ikona Vincenzo Montella, který po úspěšném dlouholetém hráčském působení u AS vedl tým krátce už v roce 2011 po odvolaném Claudiu Ranierim. Za svou kariéru pak stihl vystřídat i prestižní trenérské adresy jako AC Milán nebo Sevillu.

Chybí (nejen) Džeko

AS Řím od začátku sezony komplikuje situaci množství zraněných hráčů, a i to se negativně odrazilo na výsledcích. Po vlažném úvodu sezony, který vyvrcholil ligovou prohrou 0:2 na půdě trápící se Boloně, se přitom Di Francescova skvadra dostala do slušného tempa. Přišly čtyři soutěžní vítězství v řadě, včetně pětibrankové domácí demolice plzeňské Viktorie. V součtu z deseti utkání prohrálo AS jediné.

Jenže před listopadovou odvetou milionářské soutěže proti Realu Madrid se zranil kanonýr Edin Džeko a od té doby se AS nedaří skoro nic. "Vlci" uhráli z pěti pokusů jen dvě remízy. Včetně té poslední na hřišti Cagliari, kde ztratili proti oslabenému soupeři v závěru zápasu dvoubrankové vedení.

Ani bosenský kanonýr nebyl v první polovině sezony v ideální formě, jeho sedm soutěžních branek ale týmu zejména v Lize mistrů přišlo vhod. Di Francesco navíc postrádá řadu dalších klíčových hráčů, jako jsou El Shaarawy nebo kapitán De Rossi, který by se proti Janovu mohl objevit už alespoň na lavičce. Většinu podzimu navíc promarodili Pastore, Perotti a další.

Džeko chybí tím spíš, že Schick ho se svým jediným gólem v sezoně na hrotu útoku zatím nedokázal plnohodnotně nahradit. Český reprezentant by se tak mohl během zimy stěhovat, zájem o jeho hostování údajně projevila Sampdoria Janov, kde si Schick udělal v rámci Apeninského poloostrova dobré jméno. Podobné úvahy jsou ale přinejmenším do nedělního utkání s Janovem, zdá se, bezpředmětné. Po případném odvolání současného kouče Di Francesca by se totiž nejen situace českého útočníka mohla razantně změnit.