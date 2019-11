Díky Ronaldovi se prý hráči Juventusu zbavují podkožního tuku

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo ovlivňuje své spoluhráče nejen na trávníku. Podle záložníka Douglase Costy se členové týmu italského mistra snaží přiblížit Ronaldově vypracované postavě.

"Pořád vidíte Ronalda do půl těla a vypadá úžasně. Všechny to motivuje a chtějí vypadat jako on. Od té chvíle co přišel, tak šel podkožní tuk v týmu dolů. Je to obdivuhodné, dává nám hodně i mimo hřiště," řekl brazilský reprezentant v rozhovoru pro televizní stanici Esporte Interativo. "Vždycky jsem se snažil jíst správně a teď na to dbám o to víc. Je mi 29 let a je to znát," uvedl Costa.

Pětinásobný držitel Zlatého míče Ronaldo přišel do Juventusu loni v létě z Realu Madrid za 112 milionů eur.