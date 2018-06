Dočkal přes nevoli trenéra nenastoupí v MLS, syn je přednější

Bořek Dočkal má v posledních týdnech hodně napilno. V americké fotbalové Major League Soccer už se naplno adaptoval, naposled byl dokonce zvolen i hráčem týdne, když pomohl své Philadelphii porazit Vancouver 4:0. Nejlepší zpráva přišla ale během pondělní noci, kdy se mu narodil druhý syn. I z těchto pochopitelných důvodů nebude hrát sobotní zápas proti nováčkovi z Los Angeles, čímž nemile zaskočil trenéra.

Výkony českého záložníka v zámořské soutěži mají neustále stoupající tendenci. Stejně jako Dočkalovi se daří i Philadelphii, která je momentálně šestá ve Východní konferenci MLS a pomýšlí na play off. Stále však potřebuje body a ty by mohla získat právě proti nováčkovi z Los Angeles. Jenomže 29letý reprezentační záložník ale u toho nebude. Logicky dal přednost rodině, s čímž se musel hodně nerad smířit i trenér Philadelphie Jim Curtin.

Curtin stál za každou cenu o to, aby Dočkal v sobotu v Los Angeles a podle jeho vlastních slov se jedná o velkou ránu do sestavy Philadelphie, jejíž naděje na body rázem hodně poklesly. Český středopolař se dostal v posledních týdnech do skvělé formy, kdy zaznamenal čtyři góly a pět asistencí v sedmi zápasech. Nicméně i Curtin našel slova chvály pro Dočkalovy výkony.

"Dokázali jsme se zlepšit jako tým a s naším držením míče si dokážeme vytvořit mnoho útočných šancí a Bořek je u nich všech," prohlásil 39letý bývalý fotbalista a současný kouč Philadelphie na webu soutěže. "Je to špílmachr, kterého chcete mít ve středu zálohy," pokračoval Curtin směrem k českému reprezentačnímu záložníkovi.

Zlepšení ve hře Philadelphie dokazuje i fakt, že se Dočkal nachází na průběžném šestém místě MLS s 31 vytvořenými šancemi ze hry. "Připravuje šance stejně jako na začátku sezony, ale teď se nám daří jeho přihrávky proměňovat. Kritika na jeho osobu při startu soutěže byla nespravedlivá," řekl Curtin o Dočkalovi. "Jeho hra šla nahoru. Odvádí každý den na tréninku dobrou práci a jde příkladem mladým hráčům," uvedl dále kouč.