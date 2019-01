Druhé místo s United je úspěch. Vrátím se, vzkázal Mourinho

"Druhé místo v lize s United považuji za jeden ze svých největších úspěchů v kariéře." Od dvojnásobného vítěze Ligy mistrů a držitele osmi ligových titulů ve čtyřech různých zemích zní podobná věta přinejmenším zvláštně. To by ovšem autorem výroku nesměl být José Mourinho.

Dnes již bývalý trenér Manchesteru United poprvé po svém propuštění z klubu promluvil do médií o svém posledním angažmá. A jak je u kontroverzního Portugalce zvykem, nebál se hovořit ani o zákulisí svého působení u Rudých ďáblů.

"Lidé si asi řeknou: ten chlap je blázen. Získal pětadvacet trofejí, a teď tvrdí, že druhé místo v anglické lize je jeden z jeho největších úspěchů," řekl v rozhovoru pro televizi beIN Sports. "Tvrdím to, protože k tomu mám důvod. Lidé nevědí, co se děje uvnitř klubu."

Mourinho naznačil, že u United neměl ideální podmínky pro práci. Klubovou hierarchii by si představoval jinak. "Musíte mít majitele nebo prezidenta, výkonného ředitele, sportovního manažera a až pak osobu odpovědnou za trénink a hru. To je klubová struktura, která se dokáže vypořádat se všemi nástrahami moderního fotbalu. Trenér už na všechno nestačí," řekl s odkazem na tradici, podle níž mají trenéři v anglickém fotbale větší pravomoci a zasahují i do fungování klubu.

"Trenéři jsou od toho, aby vedli hráče. Ne aby je ještě vychovávali a učili je disciplíně. Od toho musí být v klubu jiní lidé, aby vše fungovalo, jak má. A aby si někteří hráči nepřipadali důležitější, než ve skutečnosti jsou," postěžoval si.

V průběhu Mourinhovy kariéry se mnohokrát spekulovalo o problémech slavného kouče s některými svěřenci. Naposledy právě u United neměl nejlepší vztahy s největší hvězdou týmu Paulem Pogbou. Francouzský záložník přitom přišel v létě 2016 jako nejdražší posila v historii klubu.

Ústup ze slávy, nebo návrat?

Po konci Sira Alexe Fergusona Manchester ne a ne najít svou tvář. Ani David Moyes, ani Louis Van Gaal nedokázali navázat na třináct ligových titulů legendárního Skota a všehovšudy získali jen dvě trofeje za Anglický superpohár a FA Cup.

Mourinho dokázal přidat navrch vítězství v Evropské lize a se třemi trofejemi si vedl z Fergusonových nástupců relativně nejlépe, věhlasnou fotbalovou značku ale na úplný vrchol vrátit nedokázal. V kontextu jeho kariéry je to přitom logický vývoj, největší úspěchy totiž protřelý stratég slavil v první dekádě nového tisíciletí.

Zkušený Portugalec získal od svého návratu na Ostrovy v roce 2013 jeden ligový titul v sezoně 2014/15 s Chelsea. To ještě není nikterak tragická bilance, byť sám Mourinho by si jistě dokázal představit i lepší. Jeho týmy se ale v případě výsledkové krize snadno dostávají pro nepříliš atraktivní styl hry pod tlak veřejnosti i fanoušků. Kritika na koučovu hlavu tak v závěru jeho angažmá u United sílila.

Nabízí se tak otázka, zda Mourinhova trenérská filozofie neztrácí pomalu na účinnosti. Sám pětapadesátiletý kouč to ale vidí jinak. "Stále chci trénovat. Jsem opravdu příliš mladý na to, abych už teď končil. Patřím do vrcholového fotbalu a budu v něm také pokračovat," prohlásil rozhodně o své budoucnosti.

Mourinho se už jednou vrátil na místo činu. V Chelsea nastartoval v roce 2004 svou kariéru na největší fotbalové scéně a dokázal s ní uspět i po comebacku v roce 2013. Jak známo, trenéra bude po sezoně usilovně hledat Portugalcův bývalý zaměstnavatel španělský gigant Real Madrid. Chystá se další déjá vu?