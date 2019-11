Dybala září a chválí ho i legenda. Změnil myšlení, myslí si Nedvěd

Nádherným gólem rozhodl útočník Paulo Dybala v úterním souboji Ligy mistrů o výhře fotbalistů Juventusu Turín 1:0 nad Atléticem Madrid. Šestadvacetiletý Argentinec se před zápasem dočkal pochvaly od hráčské legendy a nyní viceprezidenta klubu Pavla Nedvěda, který ocenil změnu jeho myšlení v porovnání s předchozím ročníkem.

"Dybala v této sezoně předvádí skvělé věci. V porovnání s minulým ročníkem vidíte rozdíl. Tehdy hrál pod své možnosti, ale úplně změnil myšlení a to je ten hlavní důvod. Teď je to on a těší mě to, protože může být ještě lepší," uvedl Nedvěd pro Sky Sport Italia.

Dybala, který obléká dres Juventusu od roku 2015, dal v uplynulém ročníku ve 30 zápasech italské ligy pouze pět branek, o 17 méně než sezonu předtím. Pětkrát se trefil i v Lize mistrů. V aktuálním ročníku se mu daří výrazně lépe. V Serii A vstřelil v 11 utkáních čtyři góly a další tři přidal v Lize mistrů.

Svou formu předvedl i proti Atléticu. V nastavení prvního poločasu se postavil k přímému kopu před šestnáctkou a míč téměř z nemožného úhlu umístil pod břevno.

"Byl to pěkný gól, zvlášť z takového místa. Bylo to obtížné, protože tam bylo hodně hráčů. Cítím se dobře, snažím se odvádět maximum. Troufám si a využívám svého sebevědomí," citoval Dybalu klubový web.

Těžký výběr

V útoku nastoupil po boku Cristiana Ronalda, který kvůli zranění dostal v sobotním ligovém duelu v Bergamu volno. Pouze na lavičku posadil kouč Maurizio Sarri Gonzala Higuaína, který souboj s Atalantou obrátil dvěma góly a zařídil výhru 3:1, pod niž se gólem podepsal také Dybala.

"Nikdy bych nechtěl být trenérem, protože vybírat mezi těmihle šampiony je neskutečně složité. Paulo i 'Pipa' (Higuaín) jsou ve skvělé formě. Podle mě to bylo hlavně taktické rozhodnutí, aby se do druhého poločasu přineslo něco jiného," prohlásil Nedvěd.

Pochvalu si od něj vysloužil i bosenský záložník Miralem Pjanič. "Hraje vyrovnaně a jako hráč se v každém aspektu posunul," konstatoval držitel Zlatého míče z roku 2003. "Že mě Nedvěd pochválil? Z toho mám velkou radost. Cítím se v pohodě, jsem v klidu. Vím, že je přede mnou ještě spousta práce. Podstatné bylo zajistit si první místo ve skupině. Rozhodující zápasy nás teprve čekají a musíme se zlepšovat, abychom na ně byli připravení. Mým cílem je přivézt do Turína trofej pro vítěze Ligy mistrů," řekl Pjanič.