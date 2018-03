Fanoušci Arsenalu si přejí jediné. Wengere, odejdi!

Už toho mají dost. Příznivci Arsenalu museli skousnout podruhé během jednoho týdne porážku 0:3 od Manchesteru City. Za vinu vše dávají jednomu člověku. Tím je dlouholetý trenér londýnského klubu Arsene Wenger, který už je podle nich na odstřel. Kanonýři se po čtvrteční dohrávce 28. kola anglické ligy mohli rozloučit s nadějí na Ligu mistrů v příští sezóně, kdy na čtvrtý Tottenham nadále ztrácí deset bodů.

Jeho odchod si přáli dlouho. Nyní jim už ale došla trpělivost. Fanoušci Arsenalu si nepřejí, aby nadále šéfoval lavičce jejich oblíbeného klubu dosavadní kouč Arsene Wenger. "Už byl propuštěn?" ptá se uživatel Marko Patto na twitterovém účtu. A ostatní se k němu přidávají.

Vše totiž vyvrcholilo porážkou na Emirates Stadium s Manchesterem City, kdy Wengerovi svěřenci prohráli podruhé za čtyři dny se stejným soupeřem a navíc i s totožným konečným skóre. Poprvé se tak stalo v neděli 25. února v rámci finále Carabao cupu. Nyní však bylo hotovo za pouhých 32 minut a ještě k tomu navíc na domácím stadionu, což už bylo pro fanoušky Arsenalu příliš. "Arsene Wenger je vůči mně mrtvý muž. Čekám na jeho oznámení o odchodu" prohlašuje uživatelka Alpha na Twitteru.

S fanoušky londýnského celku soucítil i známý fotbalový komentátor České televize Jaromír Bosák. "Po 32 minutách zápasu Arsenal - Manchester City mám dojem, že fanoušci Arsenalu litují, že fotbale neexistuje technické k.o.," glosoval zápas na svém účtu Bosák. Aby toho nebylo pro příznivce týmu, ve kterém celý zápas odchytal i gólman Petr Čech, tak v 53. minutě utkání navíc neproměnil útočník Pierre-Emerick Aubameyang penaltu.

Příznivce Arsenalu na zápas s City neodradila pouze sněhová bouře, která se ve čtvrtek přehnala přes Anglii. Někteří už se rozhodli domácí utkání svého oblíbeného týmu i bojkotovat. "Jediný způsob, jak vykopnout Wengera, je přestat chodit na Emirates Stadium se dívat na jejich styl hry. Stan Kroenke to musí cítit," říká další fanoušek.

