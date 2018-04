Fotbal ještě čeká dlouhá cesta, využití videa je nepřehledné

První poločas skončil bez branek, hráči mizí v tunelu a směřují do kabin. Najednou jsou ale voláni zpět, aby jedno z mužstev ještě mohlo zahrávat penaltu. Bizarní situace z pondělní bundesligové dohrávky mezi Mainzem a Freiburgem znovu vyvolala diskuzi, do jaké míry je využití videa ve fotbale správné.



"Mysleli jsme, že když se pískne, tak první půle skončila," říkal pak po zápase sportovní ředitel Freiburgu Jochen Saier. Právě jeho tým na zpětně nařízenou penaltu doplatil, domácí Mainz se v zápase dostal gólem do šatny do vedení a nakonec vyhrál 2:0. Díky tomu poskočil na patnácté místo v tabulce, Freiburg naopak klesl do sestupového pásma.



"Je to zvláštní," konstatoval pak zklamaný brankář hostů Alexander Schwolow. Podle německé komise rozhodčích si ale hlavní sudí Guid Winkmann počínal správně, když hráče přivolal dohrát již jednou ukončený poločas. Kolegyně Bibiana Steinhausová u videa mu poradila, že jeden z beků Freiburgu zblokoval střelu soupeře rukou, a tak musel nařídit penaltu. "Pokutový kop by nemohl být odpískán pouze tehdy, pokud už by se začalo znovu hrát," stálo v prohlášení komise rozhodčích.



Opět se ale objevuje otázka, jestli tohle ještě jsou ty pravé fotbalové emoce, jak je známe. Český fotbal má s videorozhodčím bohaté zkušenosti z nedávného derby pražských "S", které by bez moderních technologií velmi pravděpodobně skončilo úplně jiným výsledkem než remízou 3:3. I tehdy byly slyšet kritické hlasy, že video přináší spíš zmatek a rozpaky, radost z regulérního průběhu prestižního souboje ale převažovala.



Německý případ je však ještě komplikovanější a ukazuje na další možné nedostatky, které je při využívání moderního systému třeba doladit. Poločas totiž byl kromě hráčů odpískán i pro fanoušky, kteří se okamžitě nahrnuli do útrob stadionu za občerstvením nebo na toaletu. Zápas sledovalo více než šestadvacet tisíc diváků a každý, kdo někdy byl na podobně hojně navštívené akci, ví, že pokud nechcete strávit dlouhé chvíle ve frontě, je každá vteřina dobrá.







Video ze stadionu dobře ukazuje, že protilehlá tribuna už je v době, kdy útočník Mainzu De Blasis promění po návratu z kabin penaltu, poloprázdná. Fotbal pro fanoušky? V tomhle případě zrovna ne. Úvodní gól zápasu zůstal mnoha divákům skryt a dost možná se po návratu na své místo divili, proč na světelné tabuli najednou svítí výsledek 1:0.



A video stále nepřestává vyvolávat otazníky. "V Lize mistrů je na něj ještě brzo. Ta soutěž je jako ferrari nebo porsche, nemůžete je řídit hned, potřebujete trénovat," pronesl aktuálně předseda UEFA Aleksander Čeferin. Právě v Champions League totiž v minulém týdnu video zase mnohým fanouškům chybělo, když Manchesteru City nebyl kvůli neexistujícímu ofsajdu uznán gól v souboji s Liverpoolem.



Aby toho nebylo málo - blížící se světový šampionát v Rusku videorozhodčího pro změnu využívat bude. V každé přední soutěži zkrátka aktuálně panují trochu jiné (a pro fanoušky dost nepřehledné) podmínky. "Přestávková" penalta z Mainzu je jen pomyslným vrcholem, který ukazuje, že fotbal ještě čeká dlouhá cesta, než moderní technologie komplexně přijme za své. Tohle využití totiž zrovna šťastné není.